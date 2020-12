Urban Franc: Za kolajno sem dodal še telemark

Gotovo se še živo spominjate tiste sončne februarske nedelje 1996, ko so vas v družbi novega svetovnega prvaka v poletih Andreasa Goldbergerja in drugouvrščenega finskega velemojstra Janneja Ahonena v areni avstrijske velikanke kot prvega poklicali na oder za zmagovalce?

Urban Franc (levo, ob njem japonski veteran Noriaki Kasai) je v Planici še vedno dejaven kot prostovoljec. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Pravi čas in na pravem mestu v vrhunski formi? Kot eden izmed prvih uspešnih slovenskih skakalcev škarjastega sloga ste si tudi vi očitno prav na poletih in velikih skakalnicah obetali največ uspeha. Vseeno se zdi, da ste na Kulmu 1996 presenetili tudi samega sebe?

Najbrž še zdaj pozorno spremljate dogajanje v smučarskih skokih. Ste zadovoljni z dosedanjim potekom sezone, seveda kar zadeva slovenska pričakovanja in dosežke naših reprezentantov?

Slovenski ljubitelji smučarskih skokov naše odprave na svetovno prvenstvo v smučarskih poletih na Kulmu leta 1996 niso pospremili z kdo ve kako visokimi pričakovanji.Za tedaj šele 17-letnega vzhajajočega zvezdnikaje bilo letenje še prezgodnja in preveč tvegana pustolovščina. Zato pa je v njegovi odsotnosti zvezdne trenutke na avstrijski letalnici z bronasto kolajno dočakal BlejecPresenetil ni le takšnega asa, kakršen je bil tedaj Nemec, osupnil je tudi mednarodno strokovno smetano.Dolgih pet let za tem, ko je naslov svetovnega prvaka na nordijskem SP 1991 v Val di Fiemme v velikem slogu osvojil Leščan, se je Slovenija spet veselila nove prestižne lovorike, naš sogovornik pa največjega uspeha na svoji športni poti.Takih športnih vrhuncev na moji športni poti ni bilo ravno na pretek, zato se mi je SP na Kulmu še toliko bolj vtisnilo v spomin. Ker je do Kulma od nas razmeroma blizu, je bilo tam poleg mojih staršev navzočih tudi kar nekaj prijateljev, kar je kajpada zmeraj nadvse prijetno.Ja in ne! Ker sem z velikim naskokom preskakoval moje reprezentančne kolege na treningu na stari Bloudkovi velikanki v Planici, sem z okrepljenim zaupanjem odpotoval na avstrijsko Štajersko. Spominjam se, da mi je trener, zadovoljen z mojim skakanjem, zabičal: Brez telemarka ne bo kolajne! No, pa sem na Kulmu dodal še telemark in to mi je poleg dolgih poletov zares navrglo kolajno.Ekipni izkupiček naše reprezentance je praviloma na vseh tekmah zelo dober. Ponavadi, žal, umanjka tista pika na i.