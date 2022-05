Video te 86-letnice vas bo pognal na trening

Nimate volje za vadbo v kakršnikoli obliki. Čas je največji sovražnik. Volja še večji. Mogoče celo pomislite, da ste prestari za vadbo, ki vam je že nekaj časa všeč.

Tale zapis smo našli na spletni strani womenshealthmag.com in zaljubili smo se v Corky. Skoraj dobesedno. Corky je prišla med nas ravno v času, ko smo bili prepričani, da smo prestari za kvihtanje in tek in kolesarjenje in ...

Barbara Rawlings Corky, je dokaz, da ni nujno, da je tako. Pri 86 letih je pravkar praznovala prvo polno leto rednega obiskovanja fitnesa, kjer trikrat na teden dviguje uteži.

Grant Brogi je lastnik podjetja The Strength Co. in družinski prijatelj, ki je predlagal, da Corky obišče telovadnico, potem ko je padla in se poškodovala. Spoznala je, da ji bo v primeru vztrajnosti vadba pomagala povrniti moč, ohraniti zdravje in se rešiti morebitnih novih poškodb. »Ko sem prvič prišla sem, sem bila popolnoma prestrašena,« priznava. »To ni bil strah, bil je le izziv. Česa takega še nisem naredil. Edina vaja, ki sem jo kdaj naredil, je bila hoja,« se spominja Corky.

Kmalu se je lotila izziva in zdaj z Brogiejem trenira ob ponedeljkih, sredah in petkih ob 8.30. »Uživam v vsaki minuti,« pravi. Trener razkriva, da je začela postopoma in zdaj z lahkoto dvigne 45 kilogramov teže. Pojasnjuje, da se je Corky prvi dan, ko sta delala skupaj, osredotočila na učenje in izpopolnjevanje gibanja na treningu, začenši z zelo majhnimi utežmi, in da je sčasoma vse bolj napredovala. »Dvigovanje uteži priporočam vsem ljudem mojih let, tudi mlajšim, starejšim, vsem. Daje vam samozavest in moč za vsakodnevna opravila. To je nekaj pozitivnega in všeč mi je. Naj vsak poskusi,« z veseljem svetuje Barbara Rawlings Corky.