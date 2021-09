Visoki ali polvisoki pohodniški čevlji

SALOMON QUEST PRIME GTX

QUEST PRIME GTX je s samo 570 grami eden izmed lažjih v svoji kategoriji. FOTO: Arhiv proizvajalca

PROALP STOL

Polvisoki čevlji Proalp Stol. FOTO: Arhiv proizvajalca

Stereotipno Slovenci veljamo za planinski narod, zato nas večina misli, da o planinstvu oziroma pohodništvu vemo vse in se nam zato ni treba posebej pripravljati. Je napisal naš pisec o pohodništvu in gorništvu. Začnimo pri čevljih, predstavljamo dva modela pohodniških čevljev, ki sodita med najbolj priljubljene in pradajane pri nas.Lažji čevelj omogoča lažje potovanje in QUEST PRIME GTX je s samo 570 grami eden izmed lažjih v svoji kategoriji. Za samozavesten korak bo poskrbela šasija Advanced Chassis, ki daje stabilnost in zaščito na razgibanih terenih ter poveča nadzor gibanja. Na trdih in mehkih površinah bo za agresiven oprijem poskrbel podplat Contagrip. Gumijasta kapica bo ščitila noge pred vsemi nevarnostmi, nepremočljiva in zračna membrana Gore-Tex pa bo zagotovila zaščito pred neugodnimi vremenskimi vplivi. Salomon je poskrbel tudi za izdelavo in specifično konstrukcijo, prilagojeno stopalom nežnejšega spola, od oblike stopala do videza in občutka.Polvisoki čevlji Proalp Stol so primerni za lahkotno pohodništvo in tudi za bolj drzne ture. Zgornje usnje je vodoodporno (brez membrane), podloga je iz zračne mrežice, vmes pa je filc, ki daje čevlju več zračnosti. Okrog zgornjega dela čevlja je pritrjena guma Vibram, ki daje trdnost, preprečuje vdor vode v čevelj in ščiti nogo pred ostrimi kamni. So univerzalni čevlji za vse letne čase, za suhe in zmerno mokre terene. Visokokakovostni podplat Vibram čevljev Stol je iz nove generacije podplatov in je sestavljen iz dveh različno trdih materialov. Guma je protizdrsna in primerna za skalnate, mokre in tudi snežne terene, kar omogoča novi Vibram desen New Winker.