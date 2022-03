Vsaka ženska, ko dopolni 50 let, bi morala jesti ta semena

Znano je, da bi morale ženske v času največjih hormonskih sprememb, med menopavzo, spremeniti svojo prehrano ali v prehrano dodati nekaj edinstvenih sestavin, ki bodo blagodejno vplivale na zdravje, pomagale lajšati simptome pri hormonskih spremembah, ohranjati vitalnost ter sijočo in napeto kožo.

Semena so odličen vir vitaminov in beljakovin, pa tudi mineralov in edinstvenih eteričnih olj. Delujejo zdravilno na naše telo in so zato priporočljive predvsem za ženske, starejše od 45 let.

Med menopavzo začne hormon estrogen upadati, kar pogosto vodi v kopičenje odvečne teže, povišan holesterol in celo druge zdravstvene težave.

Zato sta sprememba prehrane in spremenjen življenjski slog nujna.

Prava izbira, ki jo lahko vključimo v našo prehrano, so lahko semena, ki veljajo za osnovne gradnike omega 3 maščobnih kislin, ki preprečujejo nenadne vročinske valove pri ženskah v menopavzi, zmanjšujejo nočno potenje in občutno znižujejo visoke trigliceride. Predstavljamo štiri semena, ki bi jih vsekakor morali vključiti v svojo prehrano v času predmenopavze ali menopavze.

Chia semena

Chia semena so izjemno majhna, a so neverjetno bogata s hranili. Bistvena sestavina starodavne azteške in majevske prehrane, so bila ta semena že stoletja hvaljena prav zaradi svojih zdravstvenih koristi. Antioksidanti, minerali, vlaknine in omega-3 maščobne kisline v chia semenih lahko izboljšajo zdravje srca, izboljšajo uravnavanje krvnega sladkorja, dobri so tudi za kosti.

Chia semena so bogata z omega 3 maščobnimi kislinami, ki naj bi jih imeli več kot laneno seme. Vsebujejo antioksidante, le dve žlici tega semena pa imata 18 odstotkov kalcija in štiri grame beljakovin. Imajo nizko vsebnost holesterola in natrija ter so bogate z vlakninami, kalcijem, fosforjem, magnezijem, bakrom, kalijem, magnezijem, železom in cinkom. Chia semena dodajajte v smutije, jogurte in naredite čudovit in okusen chia puding, lahko pa jih dodate tudi ovsenim kosmičem. Chia semena so polna antioksidantov, snovi, ki pomagajo pospešiti proces regeneracije kože in preprečujejo nadaljnje poškodbe. Prav tako lahko povečajo raven kolagena, kar pa daje napeto in sijočo kožo.

Laneno seme

Laneno seme je najpogostejši rastlinski vir omega-3 maščobnih kislin, vsebuje tudi vlaknine, snovi proti raku ali lignane, ki zmanjšujejo nočno potenje pri ženskah v menopavzi, omega-6 maščobne kisline, visoko kakovostne beljakovine (20 odstotkov), vitamine B1, B2, C in E, cink in železo.

Laneno seme pomaga pri pomlajevanju kože, izboljšuje prebavo, pospešuje metabolizem in odpravlja odvečno težo. Če želimo laneno seme res čim bolj izkoristiti, moramo laneno seme pred uporabo zmleti, le tako bomo iz njega dobili čim več njegovih hranil in preprečili, da bi seme preprosto prešlo skozi naš prebavni trakt. Ko uživamo laneno seme, moramo paziti na zadostno količino vode, saj ta semena nase vežejo veliko vode, in če v črevesju in telesu ni dovolj vode, bo prišlo do zaprtja, namesto do pravega učinka, ki ga lahko ima na naš metabolizem.

Sezam

Sezam je odličen vir beljakovin, kalcija in magnezija. Vsebuje folno kislino, ki je potrebna za žensko telo, le dve čajni žlički tega semena pa bosta okrepili kosti, sklepe in ubili željo po sladkem. Uspešno se bori proti raku in izboljšuje splošno zdravje. Ta semena so izjemno hranljiva, vsebujejo veliko količino mangana, bakra, kalcija, železa, magnezija, triptofana, pa tudi cinka, ki poskrbi za lepo in napeto kožo, vitamin B, fosfor, vlaknine in beljakovine ter zdrave maščobe. Ker vsebuje velike količine beljakovin, je bistvenega pomena za zdravje žensk v menopavzi, saj so beljakovine ključni gradnik hormonov in vseh celic v našem telesu. Ugodno deluje tudi na prebavila in odpravlja napenjanje.

Kvinoja

Kvinoja vsebuje devet esencialnih beljakovin, vitamine, aminokisline, encime in pomembne minerale. Kvinoja je odličen nadomestek za meso, saj vsebuje visoko vrednost beljakovin. Pomaga pri sproščanju mišic telesa in krvnih žil, pa tudi v boju proti raku, sladkorni bolezni in aterosklerozi.

Kvinoja vsebuje več zeliščnih spojin, ki lahko koristijo zdravju na več načinov. Dve flavonoidni rastlinski spojini, ki sta bili še posebej dobro raziskani, sta kvercetin in kempferol. To so glavni flavonoidi, ki jih najdemo v kvinoji. Kvercetin in kaempferol imata protivnetne lastnosti in delujeta kot antioksidanta v telesu, kar pomeni, da pomagata zaščititi celice pred poškodbami, ki jih povzročajo nestabilne molekule, imenovane prosti radikali. Uživanje hrane, bogate s flavonoidi, kot je kvinoja, lahko pomaga izboljšati splošno zdravje, medtem ko kvinoja uspešno preprečuje bolezni srca in ožilja, staranje kože in kosti ter krepi lase in nohte.