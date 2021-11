Za tiste smučarje, ki znajo smučati

Najnovejše dolgoročne napovedi vremenoslovcev podjetja AccuWeather obetajo ugodne snežne razmere v Alpah, zato smo malo pobrskali, kakšne so letošnje najboljše smuči. In kako jih izberemo.

Proizvajalci želijo v duhu sedanjega časa navdušiti posamezne skupine smučarjev glede na njihov spol, način smučanja in vrsto terena, po katerem se najraje ali pa večinoma spuščajo. Tako so na voljo moške in ženske smuči, ki naj bi se razlikovale ne samo po barvi, temveč tudi v konstrukciji, ki se kaže v trdoti, vodljivosti in s tem zahtevnosti, ali kakor se reče v sodobnem jeziku: v prijaznosti do uporabnika. Ta dilema pri izboru smuči, moških ali ženskih, je verjetno najlažje rešljiva, so pa še druge, ki v prvi vrsti zahtevajo od nas samoanalizo našega smučarskega znanja.

Samoanaliza po smučarsko

Ko pregledujemo kataloge proizvajalcev, vsi po vrsti opisujejo posamezne tipe smuči na način, kaj vse nam omogočijo, če toliko obvladamo tehniko smučanja, da lahko izkoristimo njihov opisani potencial. No, tu moramo najti prvi odgovor pri svoji analizi smučarskega znanja in želji po izpopolnjevanju tehnike in telesne pripravljenosti.

Primer samoanalize smučarskega znanja in želja:

Koliko dni v letu namenim alpskemu smučanju?

Svoje dosedanje smučarsko znanje ocenjujem kot dobro, želim pa ga še izboljšati.

Sem letos telesno dovolj pripravljen v primerjavi s prejšnjo zimo?

Bom letos smučal le za počitnice ali bom izkoristil vsak prost dan za smučanje ne glede na vremenske in snežne razmere?

Mika me le svež sneg, čakal bom na ugodne snežne razmere.

Ko smo se »pomenili sami s sabo«, začnemo pregledovati tiste tipe smuči, ki ustrezajo našim sposobnostim in željam.

Pa začnimo z najbolj zagretimi smučarji, ki smučajo veliko, jim je všeč tekmovalni način smučanja in obožujejo natančne hitre zavoje po zglajenem snegu.

Na vrhu vseh katalogov so tako imenovane tekmovalne smuči, ali kot po novem pravijo pri Elanu: »smuči, ki vsebujejo DNK dirkaških smuči«. Običajno so pri vseh proizvajalcih narejene v tako imenovani sendvič konstrukciji, ki omogoča največjo torzijsko stabilnost in s tem tudi optimalen oprijem na trdi snežni podlagi. Bočni robovi so narejeni iz fenola, to pa ob primerni kasnejši obdelavi v specializiranih smučarskih servisih omogoča dodatno pripravo in nastavitev ostrine robnikov glede na slog vožnje in vrsto snega. Preden gremo na sneg – nujno v servis, tudi z novimi smučmi!

Pri Elanu so tovrstne smuči označene z oznako ACE in v podzvrsti z oznakami SCX Fusion X, SCX Plate in SCX Fusion X, SLX Fusion X in SL FusionX ter seveda žensko izvedbo takšnih smuči z oznako ACE Speed Magic. Omenjeni podtipi z oznako ACE se razlikujejo predvsem po tem, da so ene namenjene le kratkim zareznim slalomskim zavojem ali pa je njihov stranski lok narejen tako, da omogočajo tako imenovani hibridni način zavojev, pri katerem lahko izvajamo tako kratke kot daljše zavoje.

Razlika je tudi v tako imenovani prijaznosti smuči, kar pomeni, da so določene z oznako ACE nekoliko manj agresivne na snegu in omogočajo celodnevno lahkotnejše, a še vedno hitro in dinamično smučanje, druge pa so namenjene zlasti osredotočenemu smučanju s kar največ zbranosti in moči v zavojih.

Večina znamk predstavlja svoje najdražje smuči kot tekmovalne. Pri tem pa razlikujemo prave tekmovalne smuči, namenjene le tekmovanjem tudi na najvišji ravni, in tako imenovane trgovinske tekmovalne smuči. Zasnova obeh tipov je podobna, izdelane so v tako imenovani sendvič konstrukciji, kar omogoča boljši oprijem in vodljivost v zavojih po robnikih, zlasti v trdem, poledenelem ali umetnem snegu.

Konstrukcijske značilnosti teh smuči se ob ustreznem smučarskem znanju izkažejo zlasti na urejenih zglajenih smučiščih s trdo, poledenelo ali preparirano snežno podlago, v mehkem ali svežem snegu ter na grbinah pa so zaradi togosti teže vodljive. Prepoznamo jih po gladki zgornji površini in pravokotnih stranskih robovih nad robniki. Zlasti veleslalomske smuči se razlikujejo predvsem v obliki stranskega loka in s tem v radiju zavojev. Tako imajo slalomske trgovinske tekmovalne smuči podobne radije kot prave tekmovalne smuči od 11 do 13 metrov, trgovinske veleslalomske od 15 do 20, prave tekmovalne veleslalomske pa več kot 30.

Head ostaja pri klasični delitvi najdražjih smuči iz njihove kolekcije z oznako Race. Gre večinoma za tekmovalne smuči, namenjene tekmovanjem tudi na najvišji ravni in s temu primernimi stranskimi radiji, kot jih za posamezne discipline določajo pravila FIS. Tudi v tej skupini z oznako Race lahko najdemo smuči, primerne za rekreativno smučanje, če smo tehnično dobro podkovani tudi v zarezni tehniki smučanja. To so smuči z oznako Worldcup Rebles e-Speed in e-Speed Pro ter Worldcup Rebles e-Race in e-Race Pro. Zasnovane so podobno kot specializirane tekmovalne, vendar z dolžinami in stranskimi loki do 21 metrov, ki bolj ustrezajo radijem zavojev ne le na tekmovalnih progah, ampak tudi na obljudenih smučarskih progah.

Podobno jih oglašuje Fischer. S Competition Race so označene specializirane tekmovalne smuči z oznako RC4 Worldcup in dodatnimi oznakami po različnih disciplinah od slaloma, veleslaloma do smuka in z oznako, ali so moške, ženske ali mladinske. Potem so tu takšne s pridihom specializiranih tekmovalnih smuči, primernejših za rekreativno smučanje, z oznakami RC4 Worldcup RC Pro in SC Pro, The Curv GT.

Zanimivo pa so se odločili pri Rossignolu, kjer smuči iz najvišjega cenovnega ranga označujejo z oznako Unisex. Podobno kot pri drugih znamkah so tudi tu v ospredju specializirane tekmovalne smuči z oznako Hero Athlete in poimenovane po tekmovalnih disciplinah. Trgovinske tekmovalne smuči pa imajo oznaki Hero Master in Hero Elite, vse z raznovrstnimi dolžinami in radiji od 11 do 21 metrov.