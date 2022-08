Zakaj bi morali okrepiti mišice sredice?

Glede pomena mišic jedra se ponavljamo kot slaba vest. Z razlogom, ki je opisan v podnaslovu in govori predvsem o zdravju: povežite se s svojim jedrom in našli boste moč. Delujte iz svojega jedra in premikali boste gore.

Temeljne vaje so pomemben del dobro zaokroženega fitnes programa. Poleg občasnih trebušnjakov in sklec pa so vaje za jedro pogosto zanemarjene. Kljub temu se splača spraviti svoje osrednje mišice – mišice okrog trupa in medenice – v boljšo formo.

Temeljne vaje izboljšajo ravnotežje in stabilnost.

Te vaje krepijo o mišice medenice, spodnjega dela hrbta, bokov in trebuha, da lahko delujejo usklajeno. To vodi do boljšega ravnotežja in stabilnosti, tako na športnem igrišču kot pri vsakodnevnih aktivnostih. Pravzaprav je večina športov in drugih telesnih dejavnosti odvisnih od stabilnih mišic jedra.

Osnovne vaje ne zahtevajo posebne opreme ali članstva v fitnesu

Vsaka vadba, ki vključuje usklajeno uporabo trebušnih in hrbtnih mišic, se šteje kot osnovna vaja. Na primer, uporaba prostih uteži na način, ki vključuje vzdrževanje stabilnega trupa, lahko trenira in okrepi več vaših mišic, vključno z mišicami jedra.

Poskusite lahko tudi z več posebnimi vajami za jedro, da stabilizirate in okrepite svoje jedro. Nekateri primeri osnovnih vaj vključujejo deske, trebušnjake in vaje z žogo za fitnes.

Most je še en primer klasične osnovne vaje. Lezite na hrbet s pokrčenimi koleni. Hrbet imejte v nevtralnem položaju, ne upognjen in ne stisnjen v tla. Izogibajte se nagibanju bokov. Napnite trebušne mišice. Dvignite boke od tal, dokler niso poravnani s koleni in rameni. Držite položaj tako dolgo, kot lahko, ne da bi porušili formo, pravilen položaj.

Temeljne vaje lahko pomagajo pri oblikovanju trebušnih mišic

Želite bolj definirane trebušne mišice? Pomembne so osnovne vaje. Čeprav je za izgorevanje trebušne maščobe potrebna aerobna aktivnost, lahko osnovne vaje okrepijo in tonizirajo spodnje mišice.

Močne mišice jedra olajšajo večino telesnih dejavnosti

Močne mišice jedra olajšajo številne dejavnosti, kot je zamah s palico za golf, ko vzamete kozarec z zgornje police in se sklonite, da si zavežete čevlje. Močne mišice jedra so pomembne tudi za športnike, kot so tekači, saj lahko šibke mišice jedra povzročijo večjo utrujenost, manjšo vzdržljivost in poškodbe.

Zaradi šibkih mišic jedra ste lahko tudi dovzetni za slabo držo, bolečine v spodnjem delu hrbta in poškodbe mišic. Krepitev mišic jedra lahko tudi pomaga zmanjšati bolečine v hrbtu.

Osnovne vaje vam lahko pomagajo doseči vaše fitnes cilje

Aerobna vadba in mišična pripravljenost sta primarna elementa večine fitnes programov. Toda, če želite imeti dobro zaokrožen fitnes program, razmislite o vključitvi osnovnih vaj v mešanico.

Ne glede na to, ali ste začetnik, ki dela prve korake v fitnesu, ali predan fitnes fanatik, ki upa, da bo optimiziral svoje rezultate, je dobro zaokrožen fitnes program najboljši način za doseganje vaših fitnes ciljev.