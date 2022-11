Super živilo, ki ga skoraj nihče ne mara

Spada med kapusnice. Ime je podobno, a rastlina je povsem drugačna od glavnatega ohrovta.

Rastline so velike, mnoge sorte prezimijo na prostem. Pojavil se je zelo pozno v zgodovini pridelave zelenjave. Starejši immao zanj zelo lepo ime: popčar ali brstičnik.

V prehrani ima lahko velik pomen, saj vsebuje večino koristnih snovi, ki jih ima tudi zelje, le da zdrži na prostem veliko dalje v zimo ali celo prezimi.

Brstični ohrovt (Brussel Sprouts) je dobil ime po Bruslju! Seveda, če uporabljamo angleškio ime in ne našega. Domneva se, da so ga tam prvič množično gojili v 16. stoletju. Na seznamu »najbolj osovražene zelenjave« je zaradi grenkobnega okusa, ki je produkt spojin, ki vsebujejo žveplo.

Sezona brstičnega ohrovta se je začela že novembra in če vidite to zelenjavo oziroma kapusnico v trgovinah, pa ga še nikoli niste poskusili, je zdaj pravi čas. Tako, kot njegov bratranec, zelje vsebuje spojino sulforafan, ki zavira poškodbe DNK, ki lahko vodijo do raka. Polna je vitaminov C in K ter znižuje raven škodljivega LDL (slabega holesterola). Kar pomeni, da krepi imuniteto in pomaga v boju proti raku.

Poleg tega, da deluje kot sredstvo proti raku, lahko sulforafan pomaga zaščititi možgane in vid, lajša alergije in pomaga pri sladkorni bolezni tipa 2.

Kako izbrati dobre kalčke v trgovini?

Bodite pozorni na svetlo zelene barve brstičnega ohrovta, ki so čvrsti na dotik. Izogibajte se, če imajo rumene ali črne pike - to kaže na starost. Najbolje bi bilo kupiti tiste, ki so še na peclju, ker ostanejo dlje sveži.

Kako najlažje pripravimo brstični ohrovt? FOTO: Arhiv Polet/ Shutterstock

Kako najlažje pripravimo brstični ohrovt?

Je zelo enostaven za pripravo. Zunanje liste olupimo in odrežemo spodnje. Dve minuti blanširajte v vreli slani vodi, nato pa za dve minuti potopite v hladno vodo. Tako boste ohranili barvo lepo in zeleno. Precedite, prerežite po dolžini, nato pa obrnjeno navzdol položite v ponev z olivnim oljem ali slanino. Cvremo 3 minute na zmernem ognju ali pečemo 15 do 20 minut pri 200 °C do zlato rjave barve.

Brstični ohrovt ima malo kalorij in veliko vlaknin, vitaminov in mineralov. Pol skodelice (78 gramov) kuhanega brstičnega ohrovta vsebuje:

kalorij: 28

beljakovin: 2 grama

ogljikovih hidratov: 6 gramov

vlaknin: 2 grama

vitamina K: 137 % priporočenega dnevnega vnosa

vitamina C: 81 % priporočenega dnevnega vnosa

vitamina A: 12 % priporočenega dnevnega vnosa

folatov: 12 % priporočenega dnevnega vnosa

mangana: 9 % priporočenega dnevnega vnosa