Zakaj je glog čarobna rastlina?

Listi navadnega gloga so jajčasti in imajo plitve zareze med deli listne ploskve. Robovi listov so žagasti. Cvetovi so veliki od 8-15 milimetrov, so beli, redkeje rdeči in imajo dva ali tri vratove pestiča.

Čas cvetenja je maja in junija. Plodovi so temnordeči, okrogle ali jajčaste oblike, veliki 6-10 mm in imajo dve do tri koščice. Listi enovratnega gloga so ovalni do romboidni in imajo globlje zareze v listno ploskev.

Robovi so nazobčani le na koncu. Cvetovi imajo en vrat pestiča, plodovi pa eno koščico. Glog raste kot redko grmičevje, pa tudi kot živa meja. Dobro uspeva na sončni legi ali v svetlih listnatih gozdovih. Navadni glog cveti kasneje kot enovratni.

Prednosti, ki jih ta rastlina ponuja, so številne, vendar je glog najbolj znan po svojih lastnostih na srčno-žilni in prebavni sistem. Preden se poglobimo v podrobnosti, vam vedno priporočamo, da pred jemanjem katere koli snovi, tudi naravne, poslušate mnenje svojega zdravnika.

Kakšne so prednosti gloga? Glog ima različne lastnosti, glavne pa so povezane z zdravljenjem blagega srčnega popuščanja, aritmije, palpitacije srca in blage arterijske hipertenzije.

Zato se uporablja za zdravljenje srčno-žilnih motenj, saj ima antihipertenzivne lastnosti. Rastlina vsebuje čiste molekule proantocianidina, ki omogočajo boljši prodor kalcija v celice. To pomeni, da so možnosti za nastanek koronarnega spazma zmanjšane. Glog vsebuje flavonoide in ima antioksidativne in antikoagulantne lastnosti. Ponaša se z zelo koristnim pomirjevalnim učinkom v anksioznih situacijah.

Čas cvetenja je maja in junija. FOTO: Igor Modic

Uporabni deli rastline

Za sušenje nabiramo liste in cvetove, jeseni pa tudi rdeče plodove. Cvetove nabiramo preden se odprejo, da jim med sušenjem ne odpadejo listi. Uporabljamo jih v obliki zdravilnih čajev (Glog zdravilni čaj, čaj proti zvišanemu krvnemu tlaku in kapljic glogove kapljice, kapljice za srce). V glogu najdemo amine (feniletilamin, o-metoksifeniletilamin, tiramin), flavonoide (derivati flavonov in flavonolov, rutinhiperozid, glikozide viteksina, glikozide orientina, procianidine), tanine (kondenzirane procianidine) in druge snovi (cianogene glikozide in saponine).

Uporaba pri odraslih

V lekarnah se dobi v različnih oblikah. Priporočljivo je odmerjanje pripravkov s standardizirano vsebnostjo flavonoidov (4 do 30 mg) in procianidinov (20 do 160 mg). Ker učinki ne nastopijo takoj, se priporoča jemanje zdravil z glogom vsaj šest tednov.

Uporaba pri otrocih

Ker ni dovolj podatkov o varnosti pri otrocih, uporabo gloga odsvetujejo.

Lastnosti zeliščnega čaja iz gloga

Pitje zeliščnega čaja iz gloga pomaga pri prebavi. Preprečuje tudi bolečine v želodcu. Zato je odličen za zatiranje menstrualnih krčev. Če vas muči nespečnost ali ste nagnjeni k tesnobi, lahko ta napitek pomaga umiriti um in izboljšati razpoloženje. Kako dolgo učinkuje? Da bi opazili izboljšave, ga je treba dlje časa redno uživati ​(v obliki kapljic ali zeliščnega čaja). Prvi rezultati so vidni po enem mesecu uživanja.

Lahko izboljša kakovost spanja in zdravi akne

Glog priporočajo za boljši spanec. Uporabljajo ga tudi v kozmetiki. Iz gloga delajo astringentne kreme, ki so namenjene ljudem z mastno ali aknasto kožo. Cvetovi in ​​plodovi imajo pomirjujoče lastnosti, če jih uporabljamo na vnetih dlesni. ​