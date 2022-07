Zakaj je na vrhu wimbledonskega pokala ananas?

Vsako leto, ko zmagovalec wimbledonskega turnirja dvigne čudovit pokal, se vprašam ali je na vrhu ananas ali ni? Včeraj mi na spletni strani časopisa The Sun, ni ušel članek prav o tem.

Odprto prvenstvo Anglije, najpogosteje imenovan kar Wimbledon, je najstarejši teniški turnir na svetu. Je eden štirih turnirjev za Grand Slam in je pogosto označen, kot najpomembnejši in najuglednejši teniški turnir na svetu.

Na letošnjemtem prvenstvu nastopa tudi Novak Đoković, ki je prvi favorit za naslov v moški kategoriji. Če mu bo uspelo, bo nagrajen s tradicionalnim pokalom z majhnim ananasom na vrhu.

Zakaj je prav to sadno drevo na vrhu te 46 centimetrov visoke trofeje? Ni zgodovinskih podatkov, ki bi razkrili pravo motivacijo avtorja trofeje, a ena teorija o razlogu, zakaj so ananas postavili na vrh, se poznavalcem angleške zgodovine in kulture zdi najbolj verjetna. Kot verjetno veste, ananas ne raste v Angliji, ampak predvsem v Južni in Srednji Ameriki ter zahodnem delu Afrike. Pred 135 leti, ko je bil prvi Wimbledon, so ta sadež lahko uživali le najbogatejši sloji prebivalstva, saj je bilo zelo malo ananasa, uvoženega iz oddaljenih krajev in zato zelo dragega.

Bil je simbol razkošja in prefinjenega okusa. Če bi vam na primer za večerjo v angleškem domu ponudili ananas, bi se morali počutiti zelo počaščeni.

Domneva se, da je ta simbolika ananasa navdihnila ustvarjalca wimbledonskega pokala, da ga je postavil na vrh. Zanimivo je, da zmagovalci tretjega grand slama v moški kategoriji tega tradicionalnega pokala ne odnesejo s seboj, temveč ostaja v wimbledonski vitrini. Zmagovalec dobi v trajno last 20 centimetrov visoko repliko. Torej, domneva ali ne, The Sun me ni prepričal. Iščem, naprej.