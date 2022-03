Zakaj med hojo bolje razmišljamo?

Ljubitelji rekreacije pravimo, da bi zdravniki morali hojo predpisovati na recept. Hoja je zakon in mi to vemo. Vendar znova in znova pozabljamo. Ko hodimo, ne samo, da se počutimo boljše, v resnici smo boljši. To so nam dokazali tudi strokovnjaki.

Večopravilnost je naravno stanje zdravih možganov, so prepričani znanstveniki z univerze v Rochestru, katerih članek je bil objavljen v reviji NeuroImage.

V razmerah, v katerih morajo možgani med hojo usmerjati gibe telesa in opravljati zapletene intelektualne naloge, se oboje rešuje bolje kot eno za drugo, so ugotovili raziskovalci.

Znanstveniki so izvedli vrsto poskusov, v katerih je sodelovalo 22 zdravih mladih ljudi. Udeleženci so morali bodisi hoditi po tekalni stezi bodisi sedeti. Medtem so opravljali vse težje intelektualne naloge in se izmenjavali v sedenju ali hoji na stezi.

Z uporabo najsodobnejših tehnik sledenja so raziskovalci spremljali njihovo možgansko aktivnost in gibanje telesa. Izkazalo se je, da se veliko bolje spopadajo z nalogami med hojo kot v sedečem položaju.

Težja kot je naloga, večja je razlika v rezultatih. Poleg tega prisotnost intelektualne obremenitve poveča učinkovitost samega procesa hoje. Ko so bili možgani anketirancev zaposleni z reševanjem kognitivnih nalog, so bili njihovi gibi bolj natančni in varni, kot če bi se osredotočali le na hojo.

Ta pojav odraža prožnost zdravih možganov, ki imajo koristi od dodatne obremenitve, ugotavljajo raziskovalci. Pomislite: Najverjetneje se zato instinktivno odpravimo na sprehod ali sprehod po sobi, ko imamo težavo, ki jo moramo rešiti.