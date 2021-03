Zakaj otroci ne bi vozili električnih koles?

Kdo je za in kdo proti, se danes že ve. Še malo, pa ne bo kolesarske družine, ki v garaži ne bi imela vsaj eno električno kolo. In potem se tu pojavi vprašanje ali naj otroci tudi uporabljajo kolesa s pedali katerimi pomaga še »štrom«?Naš odgovor pravi, zakaj pa ne? Tu gre bolj za animacijo otrok. Vsak otrok, ki je že poskusil voziti tako kolo, je komentiral, da je to »ful fajn«. Kolesarjenje je videl še z lažje strani, verjetno bolj zabavne. Kolesarjenje se mu je še približalo. Seveda se mnenja staršev krešejo in se verjetno bodo še naprej, ker nekateri pravijo, da je to potuha brez primere in to zelo draga potuha, spet tisti drugi, pravijo, da je pomembno, da je otrok na pedalih, na kolesu, da v tem uživa. Presodite sami!