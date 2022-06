Zakaj so nevarni topilci maščob

Topilci maščob ne prizanašajo niti srcu. Lista topilcev maščob je dolga, nepregledna in praktično popolnoma zunaj zdravniškega nadzora. Postavlja in nadzoruje jo industrija!

Nabavite si (berite: kupite!) topilec maščob in znižali boste telesno maščobo! Na to me opozarja plakat na poti v službo. Tako velik in še v križišču, da mi pogled obstane na njem.

Ob tem takoj pomislim, da si ta oglas mnogi razložijo kot pot do zdravja. Ker bodo imeli pač manj maščobe. Ne bodo se odrekli ocvrti piški ali čevapčiču, tudi na Golovec se ne bodo podali, raje bodo kupili topilec maščobe. Ali bodo kupili tudi zdravje?

Kako topimo maščobo?

Topilci maščobe ali »po domače« fat burnerji naj bi delovali tako, da pospešijo presnovo in prek različnih biokemičnih mehanizmov pripomorejo k procesom razgradnje maščob. V širšem pomenu v to skupino štejemo tudi snovi, ki zmanjšujejo vsrkavanje maščob iz prebavil, in snovi, ki zmanjšujejo tek (tako imenovani blokatorji teka).

Topilci maščob v ožjem pomenu so ponavadi prehranska dopolnila, tabletke ali praški, za katere prodajalci trdijo, da bodo pospešili presnovo in da bomo z njimi porabili več energije iz maščobnih virov. V mirovanji in pri gibanju. Ta trditev ima mnogokrat še dodatek, da je učinek večji, kadar uporabimo kombinirano tabletko iz več tovrstnih substanc.

Ponavadi pa zamolčijo, da je v tem primeru tudi veliko večja možnost sopojavov, na primer bruhanja. Večine interakcij med snovmi v tabletkah prodajalci ne poznajo. Še posebno se lahko na tej točki zapletejo kronični bolniki. Ti si mnogokrat močno prizadevajo, da bi se rešili svoje prezirane maščobne mase, in jemljejo še zdravila za svoje bolezni, ki pa se lahko zapletajo s snovmi v topilcih maščob. Te dileme jih seveda ne bo rešil trgovec, včasih bo imel z njo težave tudi šolan farmacevt.

Nepregledno področje

Lista topilcev maščob je dolga, nepregledna in praktično popolnoma zunaj zdravniškega nadzora. Postavlja in nadzoruje jo industrija! Kljub temu da naj bi te snovi »zdravile« bolezensko stanje, ki ga imenujemo debelost. A niti to ni potrebno. Topilce maščob jemljejo tudi mnogi, ki sploh niso klinično debeli. Zato da bi imeli mišice in da bi se rešili normalnih maščobnih oblog. Verjamete, da je ta manever fiziološki ali bolje rečeno zdrav? Tovrstno razmišljanje ni zdravstveno nedolžno in s tabletkami, ki topijo maščobo, napadajo svojo presnovo.

L-karnitin

Pa si poglejmo enega največjih ljubljencev seznamov s topilci maščob. Industrija je še ustekleničeno vodo »obogatila« s karnitinom. Ko pijemo takšno vodo, pospešujemo »kurjenje« maščob. Slogan za biznis je odličen. Teoretično in v nekaterih kliničnih primerih motenj delovanja mitohondrijev, torej bolezni, izhodišča za uporabo karnitina držijo.

Nimamo pa dobre potrditve znanstvenih raziskav, da je res tako tudi pri zdravih, in karnitina na neodvisnih strokovnih seznamih za hujšanje ne boste našli. Še več. Imamo celo nekaj znanstvenih podatkov o njegovi toksičnosti in celo kancerogenezi. Ker vemo, da se pri visokih odmerkih karnitin v črevesju slabo absorbira, ga veliko ostane na voljo za »predelavo« za črevesne bakterije. Te lahko neabsorbirani karnitin predelajo v trimetilamin ali trimetil-N-oksid, ki se lahko pretvori v znan karcinogen N-nitrozodimetilamin.

Zadeva ne zveni nedolžno, zdaj jo intenzivno proučujejo. Tudi zato ker naj bi bili presnovki karnitina soudeleženi celo pri tvorbi aterosklerotičnih plakov na arterijah. Če hipotetiziram. Nekdo uživa karnitin, da bi shujšal, ker si želi izogniti srčnemu infarktu, a glej ga, šmenta, srčni infarkt ga lahko zadene, ker karnitin hipotetično pripomore k zamašitvi srčne žile. Pa še shujšal ni kaj prida ob tem!

Dinitrofenol in sorodni strupi

Naslednji nevaren topilec maščob je dinitrofenol. Je sicer razmeroma učinkovit, iz toksikoloških centrov pa ob njegovi uporabi poročajo o sopojavih, kot so povišana telesna temperatura, pospešeno bitje srca, močno znojenje, slabost in celo bruhanje, razne kožne spremembe, bolečine v trebuhu in razdraženost. Da je vse še bolj zastrašujoče, poznamo tudi smrtne primere. Obstaja še mnogo drugih poročil o zastrupitvah s snovmi, ki jih prodajajo kot napad na maščobo. Na primer hude zastrupitve jeter, celo takšne, da je bila potrebna transplantacija tega organa. Iz razmeroma dobre namere se je »samoterapija« lahko končala v enoti za intenzivno terapijo.

Topilec maščobe?

Če natančneje pogledamo področje topilcev maščob, se zdi vse podobno področju dopinga. Kar deluje, je zdravstveno nevarno, če pa ni nevarno, pa ne deluje. Je zapravljanje časa, energije in denarja. Zato postanite raje sam svoj topilec maščobe. Malo manj na krožnik, pa v klanec, med drevesa, na travnike. Življenje je tam in ne v tabletkah. Zraven pa si privoščite kakšno kavico. Ta tudi v zmernih odmerkih, preden vam začne srce premočno razbijati v prsnem košu, nekoliko pripomore k topljenju maščob.