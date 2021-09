Zavezništva pod košem – turnir Kraljev ulice in Vrabca Anarhista

Društvo Odnos in druženje v parku z begunci. FOTO: Kralji ulice

FOTO: Kralji ulice

Društvo Odnos redno skrbi za športno dejavnost beguncev. Najraje seveda igrajo nogomet. FOTO: Kralji ulice

Igrala bosta tudi Mirjam Gostinčar, nekdanja odgovorna urednica Kraljev ulice in ŽigaŽaga. FOTO: Kralji ulice

Jean Nikolič, urednik Kraljev ulice najraje igra bos. FOTO: Kralji ulice

Društvo Odnos redno skrbi za športno dejavnost beguncev. Odbojka. FOTO: Kralji ulice

Na igrišču Športnega društva Tabor v Ljubljani bo v soboto 18.9. od 14.00 do 20.00 potekal turnir Zavezništva pod košem, ki ga organizirata društvo Kralji Ulice in Vrabec Anarhist, portal Društva slovenskih pisateljev.Turnir organizirajo zato, ker so v času, ko so javne družbene dejavnosti paralizirane in ko družba postaja vse bolj razslojena, začutili potrebo po tesnejšem povezovanju literarne in kulturne scene z drugimi družbenimi skupinami, med katerimi so mnoge marginalizirane.Vodji projekta, odgovorni urednik portala, in, odgovorni urednik časopisa Kralji ulice, sta k sodelovanju pritegnila Društvo Odnos, ki skrbi za integracijo beguncev. Poleg moštev Kraljev ulice, Vrabca Anarhista in društva Odnos, bodo na turnirju sodelovala še moštva Društva za medkulturni dialog, v katerega so vključeni pripadniki turške skupnosti pri nas, Radia Študent, skupine prekmurskih in štajerskih literatov ter IGNOR-a, skupine literatov z Metelkove v Ljubljani.Poleg druženja, spoznavanja in vzpostavljanja tesnejših vezi je glavni namen turnirja zbiranje sredstev za brezdomce prek društva Kralji ulice. Pomagate jim lahko z donacijo prek SMS-a. A1 in Telemach: Na 1919 pošiljete sporočilo BREZDOMCI1 ali BREZDOMCI5 (1 €/5 €). T-2: na 1919 pošljete sporočilo BREZDOMCI, s čimer donirate 1 €. Telekom: na 1919 pošljete sporočilo BREZDOMCI1, s čimer donirate 1 €.Dogajanje na turnirju bosta komentirala in povezovalaz Radia Študent in vodja skupine IGNOR, za glasbeno popestritev pa bo poskrbel priljubljeni reper