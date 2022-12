Zelišča »za na pokopališča« (druga plat zelišč)

Zdi se, da bi morali biti ti izdelki neškodljivi. Navsezadnje zelišča uporabljate ves čas, ko kuhate. Toda nekateri morda niso varni, zlasti, če imate določene zdravstvene težave ali jemljete nekatera zdravila.

Preden vzamete kakršen koli dodatek, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Zdravnica dr. Sabrina Felson piše o tem na spletni strani MedicineNet. O tem, kako nezdravo je lahko tisto, za kar mislimo, da je naravno in zato zdravo.

Šentjanževka

Ta priljubljeni dodatek se pogosto jemlje za depresijo, anksioznost in težave s spanjem. Lahko pa povzroči neželene učinke, kot so glavobol, slabost, omotica in suha usta. In lahko poveča verjetnost, da vas opeče sonce. Prav tako lahko povzroči težave, če jemljete določena zdravila - od zdravil za srce do antidepresivov in celo kontracepcijskih tablet. Poleg tega lahko nekatere kemoterapije postanejo manj učinkovite.

Káva-káva

Ne, to ni naša kava, gre za povsem nekaj drugega, za napitek iz korenin. To naj bi pomagalo pri anksioznosti in nespečnosti. Lahko pa povzroči poškodbe jeter, kot je hepatitis. Zato tega ne smete jemati, če imate težave z jetri ali ledvicami. Káva-káva je lahko tudi nevarna, če pijete alkohol ali jemljete druga zdravila, ki povzročajo zaspanost.

Ginko

Ljudje to pogosto jemljejo, da bi poskušali izboljšati svoj spomin. Nekateri menijo, da ginko med drugimi zdravstvenimi težavami pomaga tudi pri cirkulaciji, duševnih funkcijah in višinski bolezni. Lahko pa razredči kri in povzroči krvavitev. To je še posebej tvegano, če jemljete zdravila za redčenje krvi.

Arnika

Nekateri verjamejo, da vtiranje olja iz te rastline v kožo pomaga lajšati bolečine zaradi modric, pa tudi oteklin in bolečin. Drugi vzamejo dodatek, da bi poskušali pomagati pri zaprtju. Toda uživanje zelišča lahko zviša v krvni tlak in povzroči hitro bitje srca in težko dihanje. Lahko celo poškoduje vaša jetra ali povzroči komo ali smrt.

Ingver

Ljudje ga jemljejo, da bi poskušali ublažiti slabost, ki jo povzročijo operacija, kemoterapija ali potovalna slabost. Včasih se uporablja za zdravljenje artritisa ali drugih bolečin v sklepih. Toda ingver lahko povzroči težave s strjevanjem krvi, srčnim ritmom, krvnim tlakom in ravnjo krvnega sladkorja. Če jemljete zdravila za redčenje krvi ali imate sladkorno bolezen, se pred jemanjem tega posvetujte s svojim zdravnikom.

Kanadski zlati koren

To zdravilo, ki ima dolgo zgodovino med Indijanci, se uporablja za zaprtje in prehlad, okužbe oči in celo raka. Vendar lahko Kanadski zlati koren vpliva na srčni ritem, vpliva na strjevanje krvi in ​​zniža krvni tlak. Če imate težave s strjevanjem krvi ali jemljete zdravila za krvni tlak, se najprej posvetujte s svojim zdravnikom.

Aloja

Drgnjenje te rastline na opeklino ali rano lahko pomaga pri celjenju ali izboljšanju počutja. Toda nekateri ljudje jo jemljejo tudi peroralno, kar lahko povzroči nenormalen srčni ritem ali težave z ledvicami. Prav tako lahko zniža raven sladkorja v krvi, če imate sladkorno bolezen.

Efedra

Ta rastlina, znana tudi kot ma huang, se na Kitajskem in v Indiji že tisočletja uporablja za zdravljenje kašlja, glavobolov in simptomov prehlada. Kasneje so jo uporabljali za pomoč ljudem pri hujšanju in pridobivanju energije. Toda študije so pokazale, da lahko poveča možnost za težave s srcem in možgansko kap ter povzroči zvišanje srčnega utripa in krvnega tlaka. Zdravniki opozarjajo tudi na možne smrtonosne interakcije s številnimi zdravili za srce. V Ameriki je prepovedano kot prehransko dopolnilo, vendar jo je še vedno mogoče najti v nekaterih zeliščnih čajih.

Ginseng

Nekateri ljudje to jemljejo, ker upajo, da bo upočasnilo staranje. Drugi ga jemljejo za sladkorno bolezen, za krepitev imunosti ali za pomoč pri spolnosti. Lahko pa povzroči padec krvnega sladkorja, zato lahko povzroči težave pri ljudeh s sladkorno boleznijo. Prav tako ga ne smete jemati, če jemljete zdravila za redčenje krvi.

Črni kohoš

Ta dodatek se pogosto uporablja za simptome menopavze, kot so vročinski utripi in nočno potenje. Nekatere ženske ga poskušajo pomagati tudi pri PMS. Vendar bi moral biti prepovedan za vse, ki imajo težave z jetri, saj obstaja možnost, da lahko povzroči vnetje ali odpoved jeter. Prav tako naj se mu izogibajo ženske z rakom dojke, dokler ne bo znano več o tem, kako lahko vpliva nanje.

Česen

Nekateri verjamejo, da pomaga pri visokem krvnem tlaku in lahko zdravi simptome prehlada. Študije kažejo, da lahko nekoliko zniža tudi holesterol. Za večino ljudi je varen, vendar lahko česen redči kri. To lahko poveča tveganje za krvavitev, če jemljete zdravila za redčenje krvi za težave s srcem.

Korenina sladkega korena

Nekateri ljudje to uporabljajo za zdravljenje kašlja, želodčnih razjed, bronhitisa, okužb in vnetega grla. Lahko pa zviša krvni tlak in povzroči težave s srčnim ritmom, zato se najprej posvetujte s svojim zdravnikom, če imate težave s srcem. Prekomerne količine lahko povzročijo težave tudi ljudem z boleznijo ledvic.

Kopriva

To naj bi pomagalo pri alergijah in artritisu, ledvičnih kamnih in kamnih v mehurju ter okužbah sečil. Nekateri ga uporabljajo na lasišču za boj proti prhljaju. Toda kopriva lahko zadržuje vodo v telesu, zato je ne smete jemati, če vam zaradi težav s srcem ali ledvicami zastaja tekočina ali jemljete diuretike.

Beli vratič, Mrzlica

Ta dodatek se najpogosteje jemlje za preprečevanje migrene. Nekateri ga jemljejo tudi za artritis in alergije. Vendar pa mrzlica lahko povzroči težave s strjevanjem krvi, zato lahko povzroči težave ljudem s srčnimi boleznimi ali krvnimi motnjami.