Živila, ki izboljšajo razpoloženje

Na začetku jeseni bi moralo biti naše razpoloženje biti še na precej visoki stopnji. Zakaj pa smo polnili baterije med poletjem?

Vsem se zgodi, da zapademo v brezvoljnost ali pa nas prevzame žalost in to je čisto v redu, če tako stanje traja kratek čas.

S slabo voljo se je dobro spopasti pravočasno, saj vsa čustva, ki jih v nekem trenutku ne izrazimo, pridejo na vrsto.

Hrana, polna mineralov in vitaminov, je zagotovo odličen zaveznik v tem boju.

Poiskali smo, katera živila nas spravijo v boljšo voljo. Za eno živilo vemo že vsi, da je najboljše za dvig, to je čokolada, ampak na seznamu je nekaj takih, za katere si nikoli ne bi mislili, da nam lahko pomagajo.

V trenutkih, ko se počutimo prazni ali osamljeni, najprej posežemo po sladkarijah in prigrizkih, ampak nam le-ti nudijo le trenutno uteho. Nasprotno pa so sadje, oreščki in žitarice bogat vir hranil, zato jih je treba redno uživati. Preberite si, s katerimi živili si lahko pomagamo.

1. Oreščki

Ko vstanete potrti ali brezvoljni, si morate najprej pripraviti kašo ali mislije, v katere boste dodali 4 do 5 orehovih jedrc. Vsebujejo sestavine, ki zvišujejo raven seratonina, hormona sreče. Seveda pa ne smemo pozabiti na Omega 3 in 6 maščobne kisline, ki vplivajo na pravilno delovanje živčnega sistema in čustveno stabilnost. Na koncu je tu še magnezij, ki zmanjšuje napetost.

2. Črni riž

Črni riž ni le dišeč in okusen, ampak tudi zelo zdrav. Bogat je z antioksidanti in flavonoidi ter ščiti možganske celice in izboljšuje razpoloženje. Vsebuje tudi vitamin skupine B, pa tudi magnezij, kalij in triptofan, ki se borijo proti utrujenosti ter spodbujajo duševno in telesno vitalnost.

3. Jajca

Vemo že, da so jajca bogata s cinkom in jodom, ki pomagata pri pravilnem delovanju možganov. Če jim dodamo še holin, Omega 3 maščobne kisline in triptofan, vedite, da dobro razpoloženje pride nazaj.

4. Kivi

To sadje je bogato z vitaminom C, sestavino, ki vpliva na nastanek dobrih nevrotransmiterjev. Poleg tega vsebuje kalij in magnezij, ki hranita in izboljšujeta delovanje živčnega sistema.

5. Čokolada

Kockica temne čokolade s 70 odstotki kakava bo izboljšala naše razpoloženje za več ur. To živilo je bogato z magnezijem in triptofanom, ki podpirata delovanje živčnega sistema. Poleg tega vsebuje tudi flavonoide, ki delujejo kot antioksidanti.