Letos so se v vseh 4-ih občinah - Sežani, Komnu, Divači in Hrpelje – Kozina, na pobudo predstavnikov gospodarstva, turizma in kulture ponovno odločili, da obnovijo lanskoletno enotno okrasitev »Življenje na Krasu in v Brkinih se vrti naprej«.

Aktivno vključeni občani lahko na svoj edinstven način izrazijo svojo ustvarjalnost, se ob tem tudi medgeneracijsko povežejo in tako prikažejo harmonijo destinacije Kras in Brkini. Gre za idejo, ki jo želijo obdržati in negovati tudi v prihodnje ter razširiti na celotno Slovenijo, saj tovrstne aktivnosti pripomorejo tudi pri privabljanju domačih in tujih obiskovalcev.

Zato so zelo veseli in počaščeni, da se letos njihovi pobudi pridružujejo tudi občani in prijatelji iz sosednjih destinacij: Nova Gorica in Vipavska dolina ter Goriška Brda s pozivom Zavrtimo skupaj kolo življenja v pravo smer!.

Občani Krasa in Brkinov so konec lanskega leta prvič krasili kolesa z lučkami. Pobudo so poimenovali »Življenje na Krasu in v Brkinih se vrti naprej«. Že lansko leto so se zavedali, da zaradi situacije in ukrepov ne bodo mogli izvesti prireditev in druženj v živo. Zato so se odločili, da se povežejo na malce drugačen, poseben način. Motiv okrasitve – kolo z lučkami, še posebno danes, vsebuje izjemno pomembno simboliko, ki nas spomni na gibanje, ustvarjalnost, razvoj in prihodnost, na nekaj svetlega in pozitivnega, na vrednote, ki nas vse skupaj vztrajno ženejo naprej. Z enotno okrasitvijo se želijo pokloniti našim odličnim kolesarjem za vrhunske rezultate, ki so poleg ostalih slovenskih športnikov, najbolj vplivni ambasadorji naše zelene Slovenije.

Zmagovalne fotografije okrasitev 2020. FOTO: visitkras.info

Hkrati želijo opozoriti na naravne in kulturne danosti Krasa in Brkinov. Medtem ko Kras obiskovalce privablja s kraškimi jamami, lipicanci, srednjeveškimi vasicami in kamnitimi zidovi, teranom in pršutom, nas Brkini očarajo s čudovitimi travniki in sadovnjaki, majhnimi cerkvicami, mirnostjo in prijaznostjo domačinov. Kras in Brkini sta odlična kolesarska in pohodniška destinacija, bogata s kulturno dediščino naših prednikov, številnimi kulturnimi ustvarjalci in dogodki ter odličnimi kulinaričnimi ponudniki, ki so prav tako deležni mnogih priznanj v tujini.

Skupna pobuda »Življenje na Krasu in v Brkinih se vrti naprej« je že v lanskem letu presegla občinske in državne meje ter pričakovanja organizatorjev. Lahko rečemo, da je prerasla v turistično promocijo destinacije, o kateri so pisali tako slovenski kot tuji mediji kot na primer AFP, francoska tiskovna agencija, Euronews, Cycling Today, Inquirer, RTL, Jakarta post, Nederland news live, Opera news, Gulf today iz Dubaja ter mnogi drugi. Občani, vaške skupnosti, podjetniki in javni zavodi so oblikovali čudovite okrasitve, ki so polepšale destinacijo. Avtorji najbolj izvirnih okrasitev, ki jih je izbrala za to priložnost imenovana komisija, so bili nagrajeni z ogledi kulturnih in naravnih znamenitosti ter kulinaričnimi dobrotami Krasa in Brkinov.

Zato želijo letos, kljub izredno težkemu letu in še posebej ob takšnih trenutkih, skupaj z občani ohraniti pozitivno naravnanost. S tem dajejo še večji poudarek povezovanju, sodelovanju, enotnemu in skupnemu razvoju Krasa in Brkinov. Župani bodo občane Krasa in Brkinov nagovorili in povabili k sodelovanju v občinskih glasilih, ki izidejo ob začetku prazničnega decembra.

Vladislava Navotnik, vodja območne izpostave JSKD Sežana: »Ob tej priložnosti bo JSKD Sežana izdal koledar z lanskoletnimi nagrajenimi fotografijami, s katerim bo k sodelovanju povabil vse občine v Sloveniji. Tudi letos bo Foto Klub Žarek izbral 12 najbolj izvirnih fotografij okrasitev, zato vabimo občane, da svoje fotografije okrasitve koles pošljejo na elektronski naslov: enotnaokrasitev@gmail.com, do ponedeljka, 27. 12. 2021.

Katja Kralj, strokovna vodja destinacije Kras in Brkini: »V kolikor bodo razmere dopuščale, bo Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, v sodelovanju z lokalnimi ponudniki izpeljala različne aktivnosti, ki bodo popestrile praznični december. O izvedbi programa in ostalih aktivnosti vas bomo obveščali na spletni strani in preko družbenih omrežij organizatorjev. Podobno kot lansko leto bomo podporo promociji izrazili tudi z namestitvijo foto okvirja »Življenje se vrti naprej«, ki ga bo mogoče dodati osebni fotografiji na FB profilu«.