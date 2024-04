Denarni tokovi so krvna slika podjetja

Faktoring financiranje velja kot dopolnitev bančnim posojilom in je v primerjavi s krediti po navadi lažje dostopno. Podjetje si s klasičnim ali dobaviteljskim faktoringom izboljša denarne tokove, ki veljajo za krvno sliko podjetja.

Predstavitev in izmenjava dobre prakse vodenja financ v podjetju je bistvo 17. Poslovno-finančnega sejma, ki ga bosta 19. junija organizirala medijska hiša Delo in inštitut za poslovne finance Smartfin.

Na sejmu boste lahko iz prve roke pridobili izkušnje slovenskih podjetij, med njimi jih veliko uporablja dobaviteljski faktoring. Kaj taka oblika financiranja pomeni, smo vprašali na Alejo finance, ki sodi v skupino NKBM. »Financiranje faktoring je namensko financiranje za izboljšavo denarnega toka. Gre za financiranje v skladu s prodajo podjetja, saj podjetju zagotavlja obratna sredstva za nemoteno poslovanje. Faktoring je sodoben finančni instrument, ki ga uporabljajo uspešna podjetja za zaščito pred tveganji neplačila, izboljšanje likvidnosti in lažje načrtovanje denarnega toka. Dobaviteljski faktoring deluje obratno kot klasični, zato ga poimenujemo tudi obratni faktoring. Obema, tako klasičnemu kot obratnemu, je skupno to, da se ju uporablja za upravljanje likvidnosti podjetja. Z uporabo inovativnih pristopov pri poplačilu dobaviteljev pa si podjetje priskrbi nemoteno poslovanje in brezskrbno pokrivanje obveznosti v dogovorjenem roku.«

Izboljševanje upravljanja denarnih tokov

Kako pa naj si podjetje izboljša finančne tokove? »Denarni tokovi so kot krvna slika podjetja, ki se jo z učinkovitim načrtovanjem in upravljanjem denarnih tokov lahko občutno izboljša. Z uporabo klasičnega in dobaviteljskega faktoringa podjetja zmanjšajo likvidnostno vrzel ter s tem izboljšajo denarni tok. Podjetja se čedalje bolj pogosto odločajo za storitve faktoringa, saj je ta z leti postal bolj razširjen in tudi cenovno dostopnejši. V svojih portfeljih ga ponujajo tudi banke,« so nam povedali v Aleji finance.

Podjetja še vedno najemajo kredite

Financiranje faktoring je primerno za celoten spekter podjetij, naj bo to proizvodnja, trgovina, storitve ali še kaj drugega. Storitve tovrstnega financiranja koristijo vsa podjetja ne glede na velikost, torej od najmanjših s. p. do največjih družb v Sloveniji. Klasični kredit sodi v železni repertoar financiranja podjetij. Kje so prednosti dobaviteljskega faktoringa v primerjavi s kreditom? »Financiranje faktoring velja kot dopolnitev bančnim posojilom in je v primerjavi s krediti po navadi lažje dostopno. Izpostaviti velja pomembna dejstva, kot so hitra in enostavna odobritev ter odobritev brez dodatnega materialnega zavarovanja, višina financiranja pa pri klasičnem faktoringu sledi prodaji podjetja, medtem ko odobreni limit ne znižuje kreditne sposobnosti podjetja pri bankah. Pri dobaviteljskem faktoringu podjetje dolg vodi kot poslovno, in ne kot finančno obveznost, kar v primeru sledenja izbranih kazalnikov pomeni bistveno razliko pri samem izračunu,« pravijo v Aleji finance.

Primere dobre prakse bodo iz prve roke predstavili vodilni iz različnih podjetij, njihove zgodbe pa bo strokovno povezoval poslovni finančnik dr. Jožko Peterlin. »Če bi bilance določale boniteto, bi vsi z dobičkom dobili kredit, pa ga ne. Podjetnik mora svojo družino preživljati z denarjem, ki je edini skupni imenovalec vseh deležnikov podjetja. Podjetje ima lahko velik računovodski dobiček, pa najema kredite, da plača davek na ta računovodski uspeh. Največji denarni tokovi gredo mimo bilance uspeha ali izkaza poslovnega izida, kar pomeni, da ne vplivajo na dobiček, požirajo pa največ denarja,« pravi Peterlin.