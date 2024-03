Kredita niti ni težko dobiti, težje ga je vrniti

»Skrb za plačilno sposobnost in finančno boniteto sta osnovni nalogi poslovnih financ. S poslovno-finančnim sejmom prenašamo najboljše izkušnje med naša podjetja, ki bodo še naprej zaposlovala naše otroke in vnuke,« pravi dr. Jožko Peterlin, programski vodja 17. poslovno-finančnega sejma (PFS).

Medijska hiša Delo in inštitut Smartfin sta organizatorja 17. poslovno-finančnega sejma. »Predstavitev in izmenjava dobre prakse vodenja financ v podjetju je bistvo PFS. Pomembno je, da njegovim udeležencem predstavimo, kako in zakaj nekaj početi na finančnem področju in kaj je novega v zadnjih letih. Izkušnje slovenskih podjetij je koristno predstaviti tudi drugim, ki še niso bili deležni določenih izzivov, in tistim, ki komaj vstopajo v podjetniške vode ali pa od staršev prevzemajo podjetja.

Tudi za stare mačke je koristno, da so seznanjeni, kako najboljši opravljajo določene naloge v financah in kaj se danes spreminja v odnosu z bankami, kupci, dobavitelji ter na finančnih in blagovnih trgih. Predstavili bomo dobro poslovno finančno prakso, namenjeno našim podjetjem, in izkušnje, ki jih imajo nekatera med njimi pri vodenju financ,« razloži dr. Jožko Peterlin o ciljih 17. poslovno-finančnega sejma, ki bo potekal 19. junija.

Denar je edini, ki povezuje vse deležnike podjetja

Dr. Jožko Peterlin v nadaljevanju pojasni, kaj bo v programu PFS. »Naši starši, mi in naši otroci imamo različne izkušnje s financami, vsi pa vemo, da se računi plačujejo z denarjem. Skrb za plačilno sposobnost in finančno boniteto sta osnovni nalogi poslovnih financ. S PFS prenašamo najboljše izkušnje med naša podjetja, ki bodo še naprej zaposlovala naše otroke in vnuke.

Izkušnje najboljših so pokazale, da je koristnejša osredotočenost na denarni tok kot na dobiček. Bilance se vedno lahko popravljajo (tudi za nazaj), bančni izpisek pa je dokončen. Običajno podjetniki to izvejo prepozno. Osredotočenost PFS je v finančnih odločitvah, in ne v vodenju evidenc o tem, kaj se je zgodilo v preteklosti. Danes je mesec ali dva star podatek samo še hišna številka in podjetniku nič ne koristi.

Če bomo prodali več in dražje, še ne pomeni, da bomo imeli denar. Dolgove pa zagotovo in računovodski dobiček tudi. Predstavili bomo, kako pristopiti k financiranju investicij in rasti obsega poslovanja. Dobre prakse obvladovanja tveganj v drugih panogah je lahko koristno prenesti v svoj posel. Že samo namig, na kaj naj bodo direktorji in podjetniki pozorni, je včasih zlata vreden. Bistvo tokratnega 17- PFS je 'kako je finance vodil oče in kako to danes dela hči ali sin'.«

Kako so se spremenile poslovne finance

V nadaljevanju Peterlin pove, kaj boste izvedeli na sejmu: »Prvi PFS smo izvedli 1. junija 2011. Še vedno je in bo najpomembnejša naloga zagotavljanje plačilne sposobnosti podjetja. Vprašanje pa je, na katerem koncu najhitreje prideš do denarja. To pa je odvisno od razmer na trgu, finančne bonitete podjetja ter lastnika in primerjalnih prednosti, ki jih lahko podjetje iztrži pri dogovarjanju s poslovnimi partnerji. V glavnem so se prioritete spreminjale glede na razmere na finančnem trgu. Finančni trg je prostor, ki določa cene denarja v obliki obrestnih mer in deviznih tečajev, kjer je pomembna vloga bank kot posrednikov v finančnem sistemu. V prejšnji državi in na začetku naše so banke denar distribuirale, do bančne krize so ga tudi investirale, zdaj, ko jih večina ni več naših, pa ga samo še posojajo. To pomeni, da mora direktor vedeti, kaj je z banko podpisal. Ko dobiš kredit, problema nisi rešil, ampak si ga šele vzpostavil.«

Tveganje financiranja je nižje kot tveganje refinanciranja

»Kredita niti ni težko dobiti, težje ga je vrniti tako, kot je dogovorjeno v pogodbi. Skoraj nihče ga ne,« nadaljuje.

»Bančna kriza med letoma 2008 in 2013 pri nas je preusmerila aktivnosti v obratnem kapitalu, kako preživeti z lastim denarnim tokom. Naslednji pomembni prelomnici sta bili pandemija covida-19 in vojna v Ukrajini. Zaradi viškov in kasneje pomanjkanja blaga na trgu so cene izredno nihale. Treba je bilo plačati vnaprej, da si material sploh dobil, nekaterim so dobavitelji raje vrnili denar, kot dobavili blago, ker je nekdo v vmesnem času ponudil višjo ceno. Spremenilo se je povpraševanje po denarju, zaradi inflacije rastejo obrestne mere.

Veliko podjetij je izkoristilo to krizo in si nakopalo izredno visoke dobičke. Saj smo se že v prejšnji državi naučili, kako dvigati cene tudi na zalogo, ker nikoli ne veš, kako hudo bo. Zdaj so nekateri ostali z zalogami po visokih cenah. Zato bomo na 17. PFS opozorili tudi, kje so meje direktorovanja ali kje in zakaj zmanjka denarja kljub visokemu dobičku. Povedali bomo, kako razmišljajo poslovni finančniki (podjetja) v EU in kako to vpliva na naše finance.«

Kaj boste izvedeli na PFS

Izbrana področja financiranja podjetja so ključna za ohranjanje plačilne sposobnosti in krepitev finančne bonitete oz. kapitalske ustreznosti. Finančni sistem se spreminja in z njim tudi ljudje ter izzivi poslovodenja. Še vedno pa je skrb za plačilno sposobnost in finančno boniteto osnovna naloga poslovnih financ v podjetju. Na PFS bodo v ospredju naslednje teme:

Kako pristopiti k financiranju rasti podjetja;

Dobra praksa odnosov z bankami oziroma zadolževanja;

Potrebni odgovori oziroma naloge, preden vložimo prvi evro v investicijo;

Zakaj in kako z obratnim kapitalom ohranjamo posojilno sposobnost in zagotavljamo plačilno sposobnost;

Kako postaviti finančni nadzor nad poslovodenjem;

Pravni vidiki prenosa lastništva, poslovodenja ali zgolj nadzora;

Pričakovanja lastnikov direktorjev na področju financiranja razvoja in rasti prodaje.