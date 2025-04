V Portorožu poteka 18. Poslovno-finančni sejem (PFS), ki ga organizira medijska hiša Delo v sodelovanju z dr. Jožkom Peterlinom, ustanoviteljem Smartfina. Tema sejma je vloga obratnega kapitala. Udeležence sejma je najprej pozdravila direktorica medijske hiše Delo Nataša Luša.

Nataša Luša FOTO: Leon Vidic/Delo

»Če denarja v podjetju ni, se vse ustavi. Kdor je v finančni stiski, plačuje drago in prodaja poceni,« je med predstavitvijo vsebine povedal Peterlin in dodal: »Bilance so vsako leto enake, v poslovnih financah pa se stvari spreminjajo, vsako leto so drugačne prioritete in poudarki,« je povedal.

Udeleženci 18. PFS so zapolnili veliko dvorano v hotelu Slovenija v Portorožu. FOTO: Leon Vidic/Delo

Robert Kristanc, strokovnjak za kreditna tveganja FOTO: Leon Vidic/Delo

Pomembno je, da se ukvarjate z obratnim kapitalom. Prvi korak pri tem je, da imate vsaj osnovni pregled nad zalogo, dobavitelji in terjatvami, pravi Robert Kristanc, Strokovnjak za kreditna tveganja. Kristanc je predstavil simulacije, kaj se zgodi z obratnim kapitalom, če se poslovanje podjetje poveča, denimo, da podjetje pridobi novega kupca in kupi nov stroj. Kristanc opozarja, da se pri rasti poslovanja denarni tok v prvih mesecih po širitvi proizvodnje zniža in lahko postane negativen. Finančni primanjkljaj se poglablja, preobrat se zgodi šele nekaj mesecev zatem. Pojavi se vprašanje, kako financirati ta primanjkljaj. Možnih je več pristopov, agresivni podjetnik bo vzel kredit z ročnostjo šestih mesecev, previden podjetnik pa več kredita z daljšo ročnostjo. Kaj je prav in kaj narobe? »Enopomenskega odgovora ni. Potrebno je razumeti, da bo potreba po obratnem kapitalu in da to naslovimo pred investicijo.«

Predavatelji na konferenci:

Primož Raktelj, MBA, Smartfin, pravnik

Tjaša Repše, Armat, d. o. o.

Srečko Frumen, VAR, d. o. o.

Gašper Kuhta, Tech-gum, d. o. o.

Dr. Aleksandra Kregar, Habitus consulting