Ekonomska fakulteta obnovila akreditacijo

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani (EF UL) je za program Ljubljana MBA znova pridobila prestižno akreditacijo Združenja MBA (AMBA) za prihodnjih pet let. Akreditacijo AMBA prejme le dva odstotka najboljših poslovnih šol na petih celinah, kar potrjuje kakovost in mednarodni ugled tako EF UL kot programa Ljubljana MBA, so sporočili z ekonomske fakultete.

»Obnovitev akreditacije AMBA je izjemno priznanje našim prizadevanjem za zagotavljanje vrhunskega izobraževanja. Program Ljubljana MBA, ki ga izvajamo, ne ponuja le poglobljenega znanja, temveč tudi izjemne priložnosti za mreženje in povezovanje s strokovnjaki z različnih področij. To je pomembno priznanje, da našim študentom ponujamo najboljše možnosti za razvoj in karierno uspešnost,« je ob ponovnem priznanju kakovosti študijskega programa Ljubljana MBA izjavil prof. dr. Tomaž Turk, dekan EF UL.