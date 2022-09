Energetska kriza lahko postane socialni potres

V nadaljevanju preberite:

Zaradi draginje milijoni Evropejcev ne morejo več plačati stroškov za energijo in življenjske potrebščine, so z dramatičnim tonom sporočili iz evropske konfederacije sindikatov (Etuc). Opozorili so, da se bo v jesenskih in zimskih mesecih položaj še poslabšal

Ker morajo slabo plačani delavci s plačami, ki izgubljajo vrednost, poravnavati vrtoglave stroške, v Etucu zahtevajo pošteno zvišanje plač, skladno z rastjo življenjskih stroškov, kapico za cene energije in izredna plačila za najsiromašnejša gospodinjstva.

Tudi Rusija priliva olja na ogenj. V Kremlju ne skrivajo strategije, da bi z visokimi cenami energije v EU povzročili večje nezadovoljstvo ljudi in politične premike.