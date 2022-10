Francijo pretresel umor deklice

Francijo je pretresel grozljiv umor 12-letne deklice, katere truplo so v petek zvečer našli v kovčku v Parizu. Policija je v povezavi z umorom prijela dve osebi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Policija je sprožila preiskavo umora deklice po imenu Lola, potem ko so njeno truplo našli v kovčku blizu njenega doma na severu francoske prestolnice v petek pozno zvečer. Truplo deklice so odkrili z zvezanimi nogami in zapestji ter lepilnim trakom okoli obraza in več vrezninami na vratu.

Dekličino truplo so odkrili le nekaj ur po tistem, ko so jo starši prijavili kot pogrešano, potem ko se ni vrnila iz šole. Truplo je našel brezdomec, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Policija je po grozljivem odkritju pred preiskovalnega sodnika privedla dva osumljenca. Državno tožilstvo v Parizu pa je danes sporočilo, da je zanju zahtevalo uvedbo preiskovalnega postopka zaradi umora mladoletne osebe, posilstva in mučenja.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so nadzorne kamere posnele 24-letno žensko, ki velja za glavno osumljenko, kako pred dekličino hišo s težavo nosi kovček. Ženska menda boleha za duševnimi motnjami. Drugi osumljeni je 43-letni moški, ki je osumljenki domnevno nudil zatočišče in upravljal vozilo, v katerem se je nahajala.