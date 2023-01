Priznanje IEDC za odgovorno poslovno izobraževanje

»Odbor Združenih narodov za odgovorno poslovno izobraževanje PRME, ki združuje več kot 850 poslovnih šol in univerz iz vsega sveta, je IEDC-Poslovno šolo Bled ponovno razglasil za šampiona PRME. PRME (The Principles for Responsible Management Education - Načela odgovornega poslovnega izobraževanja) na pobudo nekdanjega generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki Muna deluje od leta 2007 in danes združuje že več kot 850 poslovnih šol in univerz iz vsega sveta. Odbor UNGC PRME temelji na univerzalnih vrednotah in načelih, katerih skupni cilj je spodbuditi poslovne šole k vključevanju konceptov trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v svoje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti,« so sporočili iz IEDC.