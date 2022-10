Informativni dan podjetja Marmor Hotavlje

V podjetju Marmor Hotavlje bodo prvič organizirali informativni dan, ki je namenjen bodočim sodelavcem. Dogodek pripravljajo v soboto, 22. oktobra, ob 10. uri za učence 8. in 9. razredov skupaj s starši, ob 12. uri pa za dijake 3. in 4. letnikov.

Skozi tematske delavnice bodo tako lahko prepoznali svoje veščine in želje, ki jim bodo pomagale pri pomembni odločitvi, kam naprej ob zaključku šole. Predstavili bodo različne poklice v podjetju in njihove vloge v mozaiku uspeha. Tako boste lahko videli, kako vsak poklic prispeva k izvedbi projekta od ideje do vgradnje. V ozadju opremljanja megajaht, rezidenc, fasad ali umetniških skulptur je velika ekipa, ki poskrbi za celoten proces, so sporočili iz družbe Marmor Hotavlje.