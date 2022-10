Inšpektorat za delo lani izrekel za 3,5 milijona evrov glob

Inšpektorat RS za delo je lani opravil 38.624 inšpekcijskih pregledov, leta 2020 denimo 14.118. Na področju delovnih razmerij je izvedel 23.639 pregledov, na področju varnosti in zdravja pri delu 4549 in na področju socialnih zadev 436. Ob tem je izrekel za 3,5 milijona evrov glob, kar je 600.000 evrov manj kot v predhodnem letu.

Inšpektorji so v minulem letu prejeli 6797 prijav, leta 2020 7215. »Prijave so v veliki meri odražale epidemiološke razmere - tako z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, kar je bil ob soočanju z novim koronavirusom za delodajalce dodaten izziv, kot z vidika delovnih razmerij,« so zapisali na inšpektoratu.