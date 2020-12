Jože Pučnik je svoje politične tekmece spoštoval

V nadaljevanju preberite:

Erik Modic je bil leta 1989 med ustanovitelji Socialdemokratske zveze Slovenije. Med majem 1990 in majem 1993 je bil glavni tajnik stranke, potem je bil do leta 1999 tajnik poslanske skupine SDSS. Sodil je med najtesnejše sodelavce dr. Jožeta Pučnika, drugega predsednika SDSS in voditelja Demosa.