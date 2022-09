Kopnenje zanimanja za cepljenje

V sredini februarja letos je začelo zanimanje za cepljenje proti covidu opazno upadati.

Takrat je prevladujoča različica virusa SARS-CoV-2 postala hitreje prenosljiva različica omikron. Ta pri ljudeh očitno vzbuja manj strahu, čeprav pa še vedno lahko povzroča zaplete pri zdravju, ki zahtevajo hospitalitzacijo.

S septembrom je sicer zanimanje za cepljenje spet začelo malo naraščati, a ne bistveno. Kako bodo zdaj ljudi prepričali, da se še cepijo proti covidu, bo znano na današnji novinarski konferenci, ki si jo lahko ogledate v živo spodaj.

Na njej bodo sodelovali minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, Vodja posvetovalne skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-Cov-2 pri NIJZ (sicer pa tudi predstojnik Centra za nalezljive bolezni na NIJZ) Mario Fafangel, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje mag. Tadej Ostrc, namestnik vodje delovnega paketa Klinična obravnava in zdravljenje pri posvetovalni skupini na NIJZ (sicer pa infektolog na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja na UKC Lj) prof. dr. Janez Tomažič, strokovna direktorica ZD Ljubljana Tea Stegne Ignjatovič in vodja Službe za dolgotrajno oskrbo na Ministrstvu za zdravje Tanja Petkovič.

Nobenega odmerka cepiva proti covidu ni prejelo še 40 odstotkov Slovencev. Kako upada zanimanje za cepljenje pa pove podatek, da se je lani od 1. do 29. septembra s prvim odmerkom v povprečju cepilo 4.772 oseb na dan, letos v tem obdobju pa le še 6 na dan.

Minister Bešič Loredan je uvodoma dejal, da covid je z nami, a da zaenkrat izrednih razmer ni. »Naredili bomo vse, da bo družba ostala odprta.«

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 2297, kar je 170 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev je trenutno 1391 ali pet več kot dan prej.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi 29.194 aktivnih primerov okužb, to je 109 več kot dan prej.

Minister je še dejal, da se zdaj uresničuje to, kar so napovedali poleti, in sicer, da epidemijo vodi stroka.

Infektolog Tomažič je dejal, da imajo vsi kliniki v zadnjem času na voljo kar nekaj orožja s katerim lahko obvladujejo virus. V prvi vrsti pa je kot prvo in najboljšo zaščito izpostavil cepljenje. V nadaljevanju je opisal uporabo posameznih zdravil, ki so že na voljo.

»Če primerjamo cepivo proti covidu in proti gripi, pravi, da je cepivo proti covidu neizmerno bolj učinkovito. Je pa covid še vedno nevarnejši od gripe, a če uporabimo vsa orodja, ki jih imamo na voljo, se po smrtnosti približujemo gripi,« je dejal Tomažič, ki upa, da so vse te zgodbe s čipi zgodovina.

»Četrtič sem se cepil proti covidu pred štirimi dnevi in imam še vedno samo eno glavo in samo en čip, ki ga imam od rojstva.«

Vso energijo je po njegovem treba usmeriti v cepljenje, ki je po njegovem še vedno najboljša rešitev. Na Infektološki kliniki so vse covidne postelje trenutno zasedene.

Po besedah epidemiologa Fafangela bodo številke okužb naraščala še do sredine oktobra, posledično pa z nekolikšnim zamikom tudi hospitalizacije. Najbolj uspešne pri spopadanju z virusom bodo po njegovem države, kjer se bodo ljudje bolj pripravljeni cepiti. »Nova prilagojena cepiva so na voljo in spreminjajo pravila igre.« Staviti moramo na farmakološke ukrepe in preventivo, pravi.