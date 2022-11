Krivda ni bila njegova, a tudi njena ne

V nadaljevanju preberite:

Na nogometnih zelenicah je Gerard Piué z Barcelono in Špansko reprezentanco osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Po 30 osvojenih lovorikah s katalonskim klubom se je minuli konec tedna s tresočim glasom poslovil od štadiona Camp Nou, kjer so ga navijači kljub nekaj negodovanja v zadnjih mesecih njegove kariere v pokoj pospremili z vsemi častimi. »Predsednik, predsednik!« je odmevalo na največjem evropskem nogometnem štadionu, Piqué pa je v kasnejšem pogovoru na twitchu priznal, da ga ta vloga nekoč v prihodnosti res zanima. In kaj o njem pravi zdaj že bivša partnerica in mati njegovih dveh sinov, kolumbijska pevka Shakira?