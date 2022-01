Minister obljublja dostopnost, a rešitve zavrača

V nadaljevanju preberite:

Družinska medicina je že več let v krizi. Delovna mesta ostajajo prazna, pacienti posledično brez zdravnika ali pa ima ta zanje zelo malo časa. Zaradi preobremenjenosti je pred tremi leti kar 23 zdravnikov v Kranju dalo odpoved, podobne napovedi so prihajale tudi od drugod.

Takratna vlada se je odločila za tako imenovani deficitarni dodatek – višji plačni razred za mlade zdravnike, ki so se odločili za zaposlitev v družinski medicini. Zdaj ministrstvo te vloge zdravstvenih domov zavrača, več kot 40 novih mladih zdravnikov je ostalo brez stimulacije. Zakaj?

Prav v Kranju je položaj najbolj absurden. V zadnjem letu in pol je Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG), ki pokriva 18 gorenjskih občin, pridobilo 19 novih zdravnikov, kar je pomemben uspeh. »Od vseh 18 županov smo pridobili soglasje za uvrstitev 19 zdravnikov v višji plačni razred, ministrstvo za zdravje pa je dalo soglasje samo za dve zdravnici, 16 soglasij je zavrnilo, ena vloga pa še čaka. To je težava, saj naše zdravnike vabijo z višjimi plačami zasebniki, ki niso zavezani sistemu plač v javnem sektorju, in tudi Avstrija,« je povedal Matjaž Žura, direktor OZG.