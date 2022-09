Naša Meira in naš Anže!

V nadaljevanju preberite:

Minule dni nas ni prav nič presenetila naša Meira, ki se vedno odkrito, polna empatije in odgovornosti sooča s krivicami našega časa. Upravičeno je zahtevala popravek v lokalnem časopisu, ki je res nemarno označil povsem privatni brezplačni časopis Naša Istra za časopis lokalnega odbora SD.

To je bil tako hud napad nad pravico in njeno pristno empatijo, tako zahteven pravni problem, ki ga en sam poslanec s pravno izobrazbo ne zmore, da je za vsak primer morala zaprositi za pomoč ugledno odvetniško pisarno in popraviti laž.

Resnica je namreč ravno nasprotna: Ta isti časopis je namreč že pred časom jasno, z naslovom dal vedeti, kdo in kaj je čigavo: »Naša Meira – odločna in odgovorna«. Časopis torej sploh in niti malo ni njen, ampak je ona njegova.