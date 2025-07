Aja Monet: Temnopolti in staroselci smo vedno poznali resnico o ZDA

V nadaljevanju preberite:

Aja Monet, pesnica, kulturna delavka in aktivistka iz Brooklyna, ki se predstavlja kot nadrealistična bluesovska pesnica, se v svojem pisanju loteva nepravičnosti, upora, sistemskega nasilja ... vse od vzhodnega New Yorka do Palestine; pa tudi pripadnosti, skupnosti, materinstva. V pogovoru za Sobotno prilogo razmišlja o moči poezije, politiki ljubezni in razdruženih državah Amerike. Zakaj verjame, da se svet spreminja – in zakaj moramo v tej spremembi sodelovati?