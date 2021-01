Ni več zmagovalnih fanfar, virus se je vrnil

V nadaljevanju preberite:

S povprečno 109 dnevno potrjenimi primeri okužbe s koronavirusom v minulem tednu, s prvim preminulim bolnikom za covidom-19 po mesecu maju in z več kot 1000 okuženimi bolniki na bolnišničnem zdravljenju se Kitajska vrača v vojno stanje, o katerem je večina njenih prebivalcev še pred kratkim mislila, da je že preteklost. Kitajski strokovnjaki so z novim pojavom koronavirusa na lastnih tleh izgubili dobršen del optimizma, ki so ga do zdaj vzbudili uspehi njihove države v boju s pandemijo. Zdaj celo oni opozarjajo, da bi lahko bile posledice covida-19 letos še bolj usodne, kot so bile lani.