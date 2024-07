Od prve lopate do preboja vseh predorov na drugem tiru

Tri leta po začetku gradbenih del je več kot tisoč delavcev, inženirjev in projektantov, ki uresničujejo največji infrastrukturni projekt v državi, prejšnji teden doseglo mejnik. Prebili so še zadnji predor na trasi. Dela se prevešajo v zadnjo tretjino.

Nova proga med Divačo in Koprom je dolga 27,1 kilometra, premaga 430 metrov višinske razlike, tri četrtine proge je v predorih, zato govorimo o predorski progi. Omogočala bo, da bo po njej vozilo 212 vlakov na dan namesto sedanjih 90, razdalja po tirih med Divačo in Koprom se bo s 45 kilometrov skrajšala na 27 kilometrov, to pa pomeni najmanj 25 minut krajši čas vožnje. Toliko bo tudi krajši čas vožnje od Ljubljane do morja.

Preboji tunelov so bili v zadnjem obdobju zelo pogosti. Foto Alen_franetic_begr8-media

Do zdaj so v treh letih opravili približno dve tretjini zahtevanih del. Izvajalci del prvega in drugega sklopa morajo opraviti še preostale izkope v dveh predorih, še približno eno leto imajo za vse preostale betonaže (obokov in tal). Počasi že začenjajo dela na tretjem sklopu, ki ga bo izvajal konzorcij SŽ – ŽGP, Kolektor Igin, GH Holding in Yapı Merkezi Construction. Tire in vozno mrežo ter drugo signalnovarnostno in energetsko napeljavo naj bi začeli izvajati 1. septembra. Nekaj tirov je že pripravljenih na železniški tovorni postaji v Kopru. Polagati jih bodo začeli v Kopru, ko bodo dovolj utrdili približno poldrugi kilometer odprte trase od izvlečnega tira do predora Škofije. V omenjenem predoru opravljajo zadnja betonska dela, sledilo bo polaganje na viaduktu Vinjan in v predoru Mlinarji (T7). To pomeni, da bo za izvajalce tretjega sklopa kmalu sproščenih že prvih šest ali sedem kilometrov trase. Pozneje bodo začeli polagati tudi tire iz divaške smeri proti Kopru. Na odprtem delu bodo položeni na grede (na klasičen način), v predorih in na viaduktih pa na betonski, togi podlagi.

Simon Savšek, vodja predstavništva Skupine EIB v Sloveniji, v družbi Mateja Oseta, generalnega direktorja 2TDK, in Marka Brezigarja, člana uprave 2TDK Foto Črt Piksi

Vzporedni levi tir ob nastajajoči novi progi med Divačo in Koprom naj bi bil zgrajen do leta 2030. Staro progo bodo nato po besedah ministrice Alenke Bratušek namenili turizmu. Poudarila je, da gradnja drugega tira poteka skladno s časovnico, projekt pa da bo pokazal, da znamo v Sloveniji velike infrastrukturne projekte voditi tako, kot je treba.