Omejitev obiskov v Splošni bolnišnici Jesenice

Splošna bolnišnica Jesenice zaradi povečanja števila okužb začasno omejuje obiske na vseh oddelkih kirurške in internistične službe. Obiski so dovoljeni le pri kritično bolnih, paliativnih bolnikih, vendar izključno po predhodnem dogovoru z zdravnikom. V drugih bolnišnicah omejitev za zdaj ni, so še sporočili iz jeseniške bolnišnice.

Prosijo, da na obiske prihajajo le zdravi ljudje.