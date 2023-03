Opozorila, da so žrtve prostitucije lahko tudi mladoletne

V nadaljevanju preberite:

»V svetovalnih pogovorih pri delu z osebami, ki so bile izpostavljene prostituciji, se je pogosto izkazalo, da so imele prve izkušnje še pred dopolnjenim osemnajstim letom,« je Polona Kovač, predsednica društva Ključ, utemeljila podlago za raziskavo o zaznavanju prostitucije otrok v Sloveniji.

Danes so predstavili njene rezultate in pričakujejo ukrepe pristojnih, zlasti za prepoznavo in zaščito najranljivejših skupin.

Da bi svoja opažanja podkrepili, so v društvu Ključ na več kot 900 naslovov strokovnih delavcev na centrih za socialno delo (CSD), srednjih šolah, vzgojnih zavodih, mladinskih domovih, stanovanjskih skupinah, nevladnih organizacijah, ki delajo z otroki, poslali vprašalnik. Prejeli so 351 odgovorov – približno desetina anketirancev je zaznala možnost, da se mladoletnik ukvarja s prostitucijo, večinoma je šlo za stare od 15 do 18 let.

»Skupno število otrok, o katerih so strokovni delavci sumili, da so žrtve prostitucije, je najmanj 120. Za najmanj 49 otrok med njimi so označili, da so zelo zanesljivo žrtve prostitucije, od tega jih je bilo sedem mlajših od 15 let,« je strnila Polona Kovač. Respondenti so za skoraj polovico izvedeli posredno po prijateljih in sošolcih, pri 39 odstotkih pa so jim to povedali mladoletniki sami.