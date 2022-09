Pametne naprave za najzahtevnejša terenska opravila

Le redko se zgodi, da delovne procese zaposlenih zmotijo nepričakovani okoljski dejavniki. Opravljanje delovnih nalog na prostem pa po drugi strani prinaša vrsto izzivov. Zaposleni se pri svojem delu spoprijemljejo z različnimi vremenskimi razmerami, hrupom in prahom. Težavo pa jim pri uporabi pametnih naprav običajno povzroča tudi delovna oprema. Podjetje je z mislijo na različne delovne razmere poslovnih uporabnikov razvilo dve zmogljivi, robustni in varni napravi, ki bosta kos tudi zahtevnejšim terenskim opravilom.

Varen, vzdržljiv in izdelan za sodobno podjetje

Novi Galaxy XCover6 Pro je namensko zasnovan pametni telefon za podjetja, ki je dovolj zmogljiv, da podpira najzahtevnejša poslovna opravila. XCover6 Pro z močno zmogljivostjo, celovito varnostjo in robustno vzdržljivostjo zagotavlja izboljšano mobilnost, kar zaposlenim omogoča, da iz svoje naprave potegnejo več, ne glede na to, ali delo opravljajo v pisarni ali na terenu.

FOTO: Samsung

Telefon predstavlja preboj na področju robustne zmogljivosti, poganja pa ga izboljšani 6nm procesor, ki zagotavlja izjemno visoke hitrosti, ki skrajšajo delovni čas in zaposlenim pomagajo opraviti več dela. Z opcijsko kartico microSD pa XCover6 Pro ponuja možnost razširitve pomnilnika, kar pomeni, da kompromisi pri delu, ki ga opravljate, ne bodo več potrebni. Je tudi prva naprava v seriji XCover, ki podpira omrežje 5G, kar omogoča delo od povsod, kjer je mogoče najti signal. S podporo 6GHz pasu Wi-Fi 6E pa lahko z napravo XCover6 Pro sodelovanje s sodelavci postane lažje in učinkovitejše kot kdaj prej.

Galaxy XCover6 Pro je zasnovan tako, da prenese ekstremne delovne razmere, zato je popoln partner za vse poslovne funkcije – ne glede na to, ali ga imajo v rokah dostavljavci, prodajalci ali policisti. Z vzdržljivo zasnovo s certifikatom MIL-STD-810H, stopnjo zaščite IP68 in steklom Corning® Gorilla® Glass Victus®+ je izdelan tako, da zdrži hude vremenske razmere, padce in druge nevarnosti, ki spremljajo delo na terenu. Poleg tega lahko v okoljih, kjer so potrebne rokavice ali delavci uporabljajo napravo zunaj na dežju, prilagodite nastavitve občutljivosti na dotik in tako povečate dovzetnost zaslona. Izboljšave za dotik v mokrem okolju pa olajšajo uporabo, ko je roka v deževnih razmerah vlažna.

FOTO: Samsung

Robustna naprava, zasnovana za novo mobilno delovno silo

Vsestranska tablica Galaxy Tab Active4 Pro, ki združuje vojaško odpornost, lahko prenosljivost in izjemno zmogljivost, je odporna proti težavnim razmeram in primerna za uporabo na terenu. Je dovolj vzdržljiva in prenosna, da omogoča produktivnost tudi zunaj pisarne. Z vojaško odpornostjo, naprednimi funkcijami za produktivnost in varnostno platformo Samsung Knox je tablica Galaxy Tab Active4 Pro zasnovana tako, da se odlično znajde pod pritiskom današnjega mobilnega poslovanja.

Poleg tega, da je tablični računalnik Galaxy Tab Active4 Pro dovolj trpežen, da prenese tudi najzahtevnejša delovna okolja, navdušuje s tankim in lahkim okvirjem, ki je meri 10,2 mm in tehta vsega 674 g. Tablica Galaxy Tab Active4 Pro je lahko prenosna in primerna za uporabo zunaj pisarne, na prodajnem mestu ali terenu.

Opremljena je s steklom Corning® Gorilla® Glass 5, ki z odpornostjo proti praskam in poškodbam prekaša druga kemično utrjena stekla. Prav tako lahko prenese padce z višine do 1 m, z zaščitnim pokrovom, ki je priložen v škatli, pa tudi padce z višine do 1,2 m. Kot dodatna plast zaščite sta tablica Galaxy Tab Active4 Pro in njeno vgrajeno pisalo S Pen ocenjena z oceno IP68 za odpornost proti prahu in vodi. Naprava je primerna za najzahtevnejša okolja, saj je skladna s standardom MIL-STD-810H in zdrži ekstremne nadmorske višine, temperature, vibracije in vlago.

Ima vrhunsko programsko in zmogljivo strojno opremo Samsung. Intuitivna mobilna izkušnja One UI omogoča bolj prilagojeno izkušnjo, medtem ko osemjedrni napredni procesor poskrbi, da so zaposleni povezani in zelo produktivni s hitrejšo obdelavo podatkov. Galaxy Tab Active4 Pro ponuja tudi razširljivo shrambo z dodatno kartico microSD, zato lahko delavci vse pomembne datoteke hranijo lokalno v svoji napravi.

Z vgrajenima Sub6 5G in Wi-Fi 6 se lahko zaposleni zanesejo na visoke hitrosti in nizko zakasnitev, da ostanejo povezani, ko je to najbolj pomembno. Tablica Galaxy Tab Active4 Pro je pripravljena tudi na podporo CBRS (Citizens Broadband Radio Service – širokopasovna radijska storitev za državljane) za storitve zasebnega omrežja, zato lahko podjetja uporabljajo lastno zanesljivo in razširljivo omrežje.

Tablico pa odlikujeta tudi izboljšana visokofrekvenčna komunikacija kratkega dosega (NFC) in mobilna platforma Knox za prodajna mesta (POS), zaradi česar je še posebej zmogljivo orodje za maloprodajna podjetja. Galaxy Tab Active4 Pro lahko z namestitvijo na blagajno ali uporabo kot prenosno prodajno mesto poskrbi za zadovoljstvo kupcev, saj omogoča hitrejše in enostavnejše odjavljanje. S funkcijo Knox Capture pa lahko tablični računalnik deluje kot čitalnik črtne kode za sledenje in preverjanje zalog v realnem času.

Vsestranska tablica Galaxy Tab Active4 Pro bo v Sloveniji na voljo od druge polovice oktobra.

Knox – varen sistem, ki vam ga bodo zavidali

Knox je varnostna platforma, ki je vgrajena v Samsung naprave, med drugim tudi v pametni telefon Galaxy XCover6 Pro in tablico Galaxy Tab Active4 Pro. Knox Vault ščiti vaše podatke in biometrične informacije, v Varni mapi pa so shranjeni vsi osebni podatki. Zagotavlja tudi zaščito drugih delov naprave, kar pomeni, da lahko delo opravljate od vsepovsod. Pametne naprave morajo zagotoviti varno uporabo in varnost vseh podatkov, ki jih ima uporabnik shranjene. Prav na Knox zaščito se lahko vedno zanesete.

FOTO: Samsung

Naročnik oglasne vsebine je Samsung