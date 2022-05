Poletne barve prestolnice

V nadaljevanju preberite:

Kadar so v Bruslju, znanem po slabem, deževnem vremenu, topli in sončni dnevi, zaživi v drugačnih barvah. Napolnijo se mestni trgi, po ulicah v rojih švigajo električni skiroji, velike terase barov pa so polne do zadnjega kotička. Po podatkih EU je Belgija država članica, v katerih se je cena kilovatne ure elektrike za gospodinjstva februarja v primerjavi z letom poprej najbolj zvišala, za 99 odstotkov. Z ruskim napadom na Ukrajino so bruseljske razprave v znamenju hitrega zmanjševanja uporabe fosilnih goriv. Energetsko krizo spremljajo zamisli o preurejanju EU.