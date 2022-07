Slovenci stopili na plin v 3. četrtini in povedli s +7

Po nepozabni zmagi nad Hrvaško v 5. kolu kvalifikacijskih bojev skupine C, s katero so izbranci selektorja Aleksandra Sekulića v Ljubljani potrdili napredovanje v odločilni drugi krog, tudi tekma s Švedsko še zdaleč ni nepomembna. Poleg tega, da bo očitno zadnja v reprezentančni karieri Gorana Dragića, gostovanje v Stockholmu prinaša tudi točke za drugi del kvalifikacij. Za Švede domači obračun tudi predstavlja priložnost, da se skozi šivankino uho prebijejo v drugi krog, seveda pa bodo z enim očesom pogledovali tudi proti razpletu večernega obračuna med Hrvaško in Finsko.

Švedska : Slovenija 41:41* (17:22, 24:19, -:-, -:-) * ob polčasu

Slovenci so dvoboj pred očmi legende lige NBA in ekipe Dallas Mavericks, Nemca Dirka Nowitzkega, začeli v postavi Goran in Zoran Dragić, Luka Dončić, Mike Tobey in Edo Murić. Goran Dragić je poslovilno tekmo začel s trojko za vodstvo Slovenije, a so Švedi že v naslednjem napadu odgovorili z isto mero za 3:3. Dončić je nato tudi sam zadel s precejšnje razdalje za novo vodstvo. Po lepi akciji slovenskega zvezdnika, ki si je priigral lahko polaganje, je Slovenija po treh minutah igre vodila s petimi točkami naskoka (10:5), medtem ko Švedom met z razdalje po prvem zadetem poskusu nikakor ni stekel. Ko je atraktivno akcijo po podaji Gorana Dragića zaključil še Tobey, je švedska klop zahtevala prvo minuto odmora ob zaostanku s 5:12.

A po povratku na parket je sledila nova trojka Dončića, tokrat s strani, za novo najvišjo prednost na tekmi +10 (15:5). Črno serijo so Švedi prekinili šele po sporno dosojeni osebni napaki Murića, ki je z blokado pričakal Ludviga Hakansona, slednji je nato slabih pet minut pred koncem prve četrtine izkoristil oba prosta meta. Najboljše minute švedske reprezentance so sledile do Sekulićeve minute odmora 2:35 minute pred koncem prve četrtine. Po zapravljenem protinapadu Jake Blažiča, ki je slabo iskal Dončića, je Hakanson znižal na 14:18. Dončić je odgovoril z lepo akcijo, iz katere je iztržil koš in še osebno napako, ki jo je pretvoril v dodatno točko. A Švedi so ostajali blizu, Erik Rush je ob Dončiću zadel »cirkuški« met in znižal na 17:22, zadnja beseda pa je vendarle ostala evropskim prvakom – Dončić je z ogromne razdalje vrgel prekratko žogo za prednost 22:17 po prvi četrtini.

Goran Dragić med tekmo s Hrvaško. FOTO: Blaž Samec/Delo

Druga četrtina

Drugih 10 minut so Slovenci začeli z zapravljenima metoma za tri točke, Švedi pa so s prvim košem druge četrtine zaostanek znižali na vsega tri točke (19:22). Kljub nekaj rotacijam na parketu, v igro sta prišla Jakob Čebašek in Gregor Hrovat, se slovenski naskok ni še dodatno stopil, tudi po zaslugi koša in osebne napake nad Aleksejem Nikolićem, ki je povišal na 25:19. Toda po nekaj zapravljenih napadih so se Švedi 6:46 minute pred koncem polčasa z zabijanjem in trojko Pelleja Larssona znižali na le točko zaostanka (24:25).

Razlika se je še naprej gibala od točke pa do največ treh v korist Slovenije, medtem ko so se Švedi še naprej zaskrbljujoče sprehajali pod slovenski koš in ga tudi pridno polnili. Po nesporazumu med Zoranom Dragićem in Dončićem pa so Švedi vendarle izkoristili priložnost za prvi prevzem vodstva in po ukradeni žogi ter polaganju Melwina Pantzarja povedli s 30:29. A do konca druge četrtine so bile še skoraj polne štiri minute, v katerih so naši košarkarji vendarle vsaj rahlo strnili vrste, toda možje v rumenih dresih so še naprej izkoriščali vsako priložnost in vodili tudi že s tremi točkami naskoka (37:34). Vedno glasnejše tribune je nato 1:22 minute pred koncem utišal Goran Dragić trojko za 37:37. S prepoznavnim metom s korakom nazaj je Dončić še dodatno »ohladil« gostitelje, toda nato v zaključku prvega polčasa storil napako ter omogočil silovito zabijanje Viktorja Gaddeforsa za končnih 41:41.

Tretja četrtina

Dončić je z metom s polrazdalje odprl tudi drugi polčas in poskrbel za novo vodstvo svoje ekipe s 43:41, nato je po uspešnem švedskem odgovoru za tri točke s precejšnjo mero sreče zadel še Goran Dragić (46:43). S trojko Zorana Dragića so se Slovenci slabih sedem minut pred koncem tretje četrtine po dolgem času odlepili na +4, a takoj je sledil nov lahek koš gostiteljev. Ko je z razdalje zadel še Murić, je bila prednost že malenkost višja (54:49). Gledalcem je zastal dih že v enem naslednjih napadov, ko je Dončić zlahka opravil z Larssonom in žogo zabil skozi obroč za +7 (56:49).

Slovenija ima tačas izkupiček tri zmage in dva poraza, dvakrat je ugnala Hrvaško, v Kopru Švedsko s 94:89 in obakrat izgubila s Finsko. V drugem delu kvalifikacij jo konec avgusta, novembra in februarja 2023 čaka še šest tekem proti Nemčiji, Izraelu, Poljski ali Estoniji. Na svetovno prvenstvo, ki bo septembra prihodnje leto na Filipinih, v Indoneziji in na Japonskem, se bodo uvrstile tri najboljše reprezentance.

»Zmaga v Stožicah nas ne sme zavesti. Čeprav smo nadigrali Hrvate, se moramo zavedati, da smo odigrali odlično tekmo. Fantje so na terenu garali vseh 40 minut in bili maksimalno motivirani. Tako moramo pristopiti tudi k današnji tekmi, ki je ključna za nadaljevanje kvalifikacij,« je ocenil Sekulić.

»Švedska nam je že v Kopru povzročila obilico težav, res pa je, da tedaj v postavi nismo imeli Luke Dončića in Gorana Dragića. Zagotovo sta naša zvezdnika pomembna utež na tehtnici, nikakor pa ne odločilna. Kot vedno bo ključ do zmage naša obramba,« je dodal slovenski selektor, ki ga z varovanci čaka nastop pred nabito polno dvorano Hovet.