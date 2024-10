Prikaz nasprotnih dejstev AIPA, k.o.

Odziv AIPA, k.o., v zvezi z obvestilom Tomaža Grubarja oziroma Mangart, d.o.o., z dne 3. 7. 2024 v njihovem prikazu nasprotnih dejstev, vezanih na članek Imetniki avtorskih pravic šest let niso prejemali honorarjev z dne 9. 5. 2024 in v zvezi z obvestilom Tomaža Grubarja z dne 6. 7. 2024 z naslovom Orkester v raju.

Ne drži trditev Tomaža Grubarja, da AIPA redno ne deli zbranih nadomestil, ki jih dobi od kabelskih operaterjev. AIPA redno deli ta zbrana nadomestila in je v času od dodeljenega dovoljenja konec leta 2010 izvedla že 90 delitev in 304 obračune.

Ne drži tudi trditev, da AIPA ne deli pravilno, saj ta trditev implicira, kot da AIPA vsako leto ali ves čas izvršuje nepravilne delitve, kar ni res. Zgolj pri prvi delitvi, od katere je minilo že več kot desetletje, je prišlo do uporabe napačnega pravilnika, to pa nikakor ne pomeni, da AIPA vseskozi in še sedaj ne izvaja delitev pravilno.

Zapis drugega obvestila istega avtorja neresnično navaja, da bo obljubljeni filmski raj oz. slovenska filmska pravljica le za najvernejše člane AIPA, saj AIPA enako obravnava vse člane in imetnike pravic, ki jih zastopa.

Nadaljnji zapis neresnično navaja, da je AIPA slabo delujoča na področju poplačila za uporabo TV in filmskih stvaritev, ko in če se uporabljajo v medijih, predvsem v kabelskih in digitalnih distribucijskih sistemih, in da dela vse kaj drugega, saj javno dostopni podatki o poslovanju kažejo, da gre za eno najbolj učinkovitih kolektivnih organizacij ne samo v Sloveniji, temveč na svetu.

Obvestilo neresnično navaja tudi, da je nedavno vabilo direktorja AIPA, g. Gregorja Štibernika, na pogovor prvič v zgodovini veljalo tudi za nekaj kritikov (kar vključuje avtorja zapisa), ki se z delovanjem AIPA ne strinjajo že več kot deset let, saj AIPA redno organizira srečanja s svojimi člani. Štibernik je na teh srečanjih predstavil številne nove pravice, ki so jih s spremembo ZASP dobili producenti in jih prej ni bilo in bodo rezultirale v novih nadomestilih zlasti za producente.

Prav tako je neresnična navedba, da nekateri glasujejo brez lastništva materialnih pravic. AIPA deluje skladno z zakonom, statut pa omogoča aktivno soupravljanje organizacije tudi Tomažu Grubarju. Vsi člani, ki glasujejo na skupščini (ali njihovi pooblaščenci), imajo glasovalna upravičenja na podlagi imetništva materialnih pravic, saj so le-te pogoj za priznanje članstva v AIPA.

Za AIPA, k.o.,

direktor Gregor Štibernik