Rea Medika – vaše mesto za nego, lepoto in samozavest

V Rea Mediki verjamemo, da je lepota odraz zdravja, samozavesti in skrbi zase. Zato smo tu, da vam zagotovimo najsodobnejše estetske postopke in podporo na vaši poti do najboljše različice sebe. Poliklinika je bila ustanovljena pred šestimi leti pod vodstvom dr. Kristine Davidović z željo, da vsak dobi individualiziran pristop in tretmaje, ki temeljijo na najnovejših medicinskih dosežkih.

FOTO: Rea Medica

Danes je Rea Medika veliko več kot le poliklinika – je mesto, kjer se pacienti počutijo varno, zadovoljno in prijetno. Na lokacijah v Beogradu, Novem Sadu in Podgorici ponujamo najsodobnejše tretmaje za pomlajevanje, oblikovanje telesa in nego kože.

Še posebej smo ponosni na našo operacijsko dvorano za dnevno kirurgijo, najsodobnejše laserje in naprave ter postopke, ki zagotavljajo naravne in dolgotrajne rezultate.

Revolucija v oblikovanju telesa: REA SLIM & FIT

Ker vemo, kako pomembno je dobro počutje v lastnem telesu, smo zasnovali REA SLIM & FIT – program za preoblikovanje telesa, prilagojen vašim ciljem. Ne glede na to, ali želite izražene mišice, napeto kožo ali izklesano postavo, vam bomo pomagali doseči želene rezultate.

Oblikujte svoje telo na najlažji način!

EvolveX – zmanjša maščobne obloge, učvrsti kožo in oblikuje telo s pomočjo napredne radiofrekvenčne in EMS-tehnologije.

Emsculpt Neo – hkrati topi maščobo in krepi mišice ter zagotavlja izjemne rezultate že po nekaj tretmajih.

Alma PrimeX – ultrazvočna in radiofrekvenčna tehnologija omogočata napenjanje kože in preoblikovanje telesa brez bolečin in dolgega okrevanja.

FOTO: Rea Medica

Naša filozofija je preprosta – ko vi zasijete, je naše poslanstvo izpolnjeno. V Rea Mediki je vsak tretma prilagojen samo vam, naša ekipa pa vas bo vodila skozi vsak korak do lepote, ki prihaja od znotraj.

Naročnik oglasne vsebine je Rea Medica