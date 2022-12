Golob: V 10 do 15 letih lahko popolnoma preklopimo na obnovljive vire

11:55 Intervencija Romane Tomc (SDS/EPP): »Z zanimanjem sem prisluhnila vašemu govoru, kjer ste izpostavili energetsko krizo, zeleni prehod in širitev EU na Balkan. Veseli me, da imate predloge, kako se lotiti vseh izzivov, še bolj pa bi me veselilo, če bi imeli rešitve tudi za Slovenijo, kjer so razmere zares zaskrbljujoče. Poleg vprašanj, povezanih z vse večjo draginjo, je ogrožena tudi pravna država in svoboda medijev, na tisoče ljudi je samo v pol leta vaše vlade ostalo brez zdravnika. Vrstijo se kadrovske čistke, državljani plačujejo eno najvišjih cen elektrike v Evropi, skrbi jih, kako bodo ob visoki inflaciji preživeli zimo. Gospodarstvo opozarja, da so vaši ukrepi prepočasni, prezapleteni in premalo učinkoviti.« Očitala mu je tudi avtokratske prijeme pri vodenju in da njegova dejanja ne odražajo tega, kar zagovarja.

11:53 Belgijec Philippe Lamberts je v imenu zelenih pozdravil, da je vlada premiera Goloba ustavila nazadovanje Slovenije na področju vladavine prava. Tudi odstranjevanje ograje na meji s Hrvaško vidi kot pozitivno znamenje. Omenil pa je opozorila iz Slovenije, da je veliko birokratskih postopkov za postavitev solarnih panelov.

11:47 Portugalski poslanec iz vrst EPP Paulo Rangel je opozoril, da bi bila vpeljava kontrol na notranji meji po hrvaškem vstopu v schengen najslabše možno znamenje. Omenil je tudi spreminjanje o zakona o RTV Sloveniji, odstopnotranje Tatjane Bobnar, glasovanje evropskih poslancev iz vladnih strank o resoluciji evropskega parlamenta o Rusiji kot državi, ki podpira terorizem.

11.31 Premier Golob je veliko govoril o energetskih vprašanjih. Med drugim je napovedal, da bi lahko v 10 do 15 letih popolnoma preklopili na obnovljive vire energije.

11:27 Golob: »Učinek, ki ga ima vstop v EU, je transformativen. Mi smo se spremenili. Članstvo v EU spremeni državo, spremeni najprej pogled ljudi, potem pa ljudi poskrbijo, da se spremeni tudi politika. Ne more biti drugače. Računati, da se bomo politične strukture spremenile same od sebe, je iluzorno in ne daje rezultatov. Kot evropski državljani moramo prepričati naše sodržavljane iz Zahodnega Balkana, da je njihovo v Evropi in da potem oni poskrbijo za spremembo v političnih strukturah. Potem bodo sprejeli tudi vladino prava in demokracijo, sam ne verjamem v obratni vrstni red.« Zato se Slovenija zavzema, da se evropska integracija BiH pospeši.

11:21 Golob: »Bosna in Hercegovina je tista država, ki je bila v preteklosti žrtev agresije. Zato smo ji dolžni pokazati, da nismo pozabili nanjo, tako kot ne želimo, da bomo kdaj v prihodnosti pozabili na Ukrajino.«

11:20 Golob nadaljuje v slovenščini: »Pozdravljam odločitev vseh institucij, da smo tako Ukrajini kot Moldaviji priznali status kandidatke za članstvo v EU in pozdravljam vse napore, tudi parlamenta, da se proces pridruževanja pospeši. Širitveni proces je orodje, ki se ga v Sloveniji zelo močno zavedamo, ker smo sorazmerno nova članica. Zelo dobro se spomnim upanja v boljšo prihodnost, ki nam jo je dajal širitveni proces. Zato razumem, kakšno upanje dajemo državljanom Ukrajine in Moldavije,« je poudaril. Dodal je, da enako velja tudi za področje Zahodnega Balkana, ki je od začetka ruske agresije izpostavljam hudim pritiskom propagande.

11:15 »Govorimo o pravni državi, mi dovolite, da predstavim osebno zgodbo,« je nadaljeval Golob. Dejal je, da je bil je zadovoljen s svojo kariero, dokler ni ugotovil, da se pravna država v Sloveniji popolnoma spodkopava, za kar da je bila kriva prejšnje vlada. »Pravosodni sistem se je razkrajala, svoboda govora in še posebej medijev se je omejevala. Na določeni točki, sem se zavedal, da ne morem živeti v državi, kjer vladavine prava ni,« je izpostavil. Zato je, kot je poudaril, vstopil v politično življenje. »Takrat sem se zavedal, da vladavina prava ni nekaj, o čemer bi se pogajali, ampak nekaj, kar moramo uveljavljati. To je odgovornost vseh nas, ki delamo v političnem življenju.«

11.05 Po uvodnih besedah v slovenščini, Golob nagovor nadaljuje v angleščini. Med drugim je poudaril, da je treba poskrbeti za zeleni prehod. »To je edina pot,« je bil jasen. S tem bomo, kakor je dejal, izboljšali energetsko neodvisnost, poskrbeli za ublažitev energetskih sprememb, na koncu pa bo to privedlo tudi do nižjih cen. »Moramo biti drzni in ambiciozni, kolikor je mogoče.« V govoru izpostavlja tudi svoje izkušnje iz energetike.

11:01 Pred nagovorom se je premier Golob srečal s predsednico evropskega parlamenta Metsolo. Gostiteljica je opozorila, da so ti dnevi težki za evropsko demokracijo. Napovedala je temeljito preučitev korupcijskega škandala. »Ne bo pometanja pod preprogo,« je dejala. Po njeni oceni se zgodba ne bo končala na točki, do katere je prišla v zadnjih dneh.

Premier Golob je opozoril, da imamo v Sloveniji ničelno stopnjo tolerance do korupcijo. A tudi izkušnje z njo. Navedel je velike energetske projekte, kot je bil TEŠ6. Ni pa še še prišlo do sodnega epiloga v tej zgodbi. Ocenil je, da je korupcije več pri velikih energetskih projektih s fosilnimi gorivi. Pri manjših, zelenih projektih je možnosti za korupcijo manj, kar Goloba navdaja z optimizmom.

Glede vladavine prava je opozoril na slabe izkušnje zadnjih let, ko se je pokazalo »kako škodljiv učinek ima slabljene vladavine prava na našo demokracijo.« Pri ravnanju Madžarske, ki je blokirala pomoč EU Ukrajini s posojili, pa je opozoril, da ni opravičila za takšno ravnanje v času, ko običajni ljudje v Ukrajini zmrzujejo, ker Rusija napada infrastrukturo.

10:55 Največ pozornosti bo, kakor je omenil v začetku nagovora, glede na svoje ozadje namenil zelenemu prehodu, dotaknil pa se bo tudi vladavini prava in geopolitike.

10:50 Robert Golob: »V čast mi je, da lahko prav danes nagovorim evropski parlament, ker želim govoriti o skupni prihodnosti Evrope, ki verjame v moč povezovanja in enotnosti. Ker prihajam iz majhne članice EU, se natančno zavedam dejstva, da samo takrat, ko se združujemo na podlagi svojih moči in vrlin in ko vsak prispeva tisto, v čemer je najboljši, lahko tvorimo skupnost, ki bo najuspešnejša. Takrat, ko je ta skupnost enotna in odločna, lahko premika meje mogočega.«

10:48 Predsednica Roberta Matsola se je pred nagovorom Robertu Golobu zahvalila, da je sprejel povabilo. Kot je omenila, Evropa zaradi ruske agresije na Ukrajine preživlja težke čase, a da je to tudi priložnost, da utrdimo evropske vrednote.

10:39 Kot so sporočili iz premierjevega kabineta, se bo Golob v Strasbourgu srečal tudi z evropskimi poslanci iz Slovenije, na programu pa ima med drugim prav tako srečanji s predsedujočim politični skupini Renew Stephanom Sejournejem in s člani te skupine, je poročala STA.

10:27 Od slovenskih predsednikov vlad je pred evropske poslance zadnji stopil Janez Janša, ki je julija lani v Strasbourgu razgrnil prioritete ob začetku predsedovanja Slovenije svetu evropske unije. Njegov predhodnik Marjan Šarec je povabilo parlamenta, da bi marca 2019 nastopil na plenarnem zasedanju in predstavil svojo vizijo Unije, zavrnil.

10:20 Robert Golob je prispel v evropski parlament v Strasbourgu, kjer ga je sprejela predsednica Roberta Metsola. Tako kot premier v domači politiki ima tudi ona zadnje dni v svoji hiši precej tegob.

10.00 Evropske poslance bo danes ob 10.30 nagovoril premier Robert Golob. Med temami njegovega nastopa so predvidene energetska kriza, zeleni prehod in širitev EU s poudarkom na podelitvi statusa kandidatke Bosni in Hercegovini. Med drugim bodo nastopili vodje parlamentarnih političnih skupin.

To bo sedma razprava v okviru niza To je Evropa, v katerem voditelji držav članic razpravljajo o njihovih vizijah za prihodnost EU. Premier se bo najprej sestal s predsednico evropskega parlamenta Roberto Metsolo.