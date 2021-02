S Clarkom Gablom v zraku, z Jovanko v objemu

V nadaljevanju preberite: Bil je nogometaš, teniški igralec, smučarski tekač in skakalec, kegljač na ledu, golfist, vodja hotelov na Bledu, v Ljubljani in Luganu, fotograf veledogodkov, pilot in pevec. Ker je rešil življenje hčerkici okupatorjevega generala, je bil po vojni napačne farbe. Svetovljan, ki našteje 90 let življenja, ura pa vsak dan šteje korake njegovih pohodov, z dvema besedama – Mirko Vovk.