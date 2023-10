Sartorius začenja gradnjo kampusa v Ajdovščini

Skupina Sartorius je napovedala svoje dolgoročne načrte za razširitev lokacije v Ajdovščini v kampus v prihodnjih desetih letih. Ta predstavlja pomemben mejnik v razvoju biotehnološke industrije v Sloveniji, saj bi skladno z načrti lahko na Primorskem ustvarili 200 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Bodoči kampus v Ajdovščini bo po ocenah obsegal skupno površino okrog 30.000 kvadratnih metrov in bo večnamenski kompleks. Vključeval bo prostore za proizvodnjo, raziskave in izobraževanje. Kampus je zasnovan z mislijo na trajnost in bo imel sončno elektrarno ter uporabljal tehnologije za ponovno uporabo stranskih proizvodov za ogrevanje in ponovno uporabo vode.