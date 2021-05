Slovenija je preteklost, sedanjost in prihodnost Gira

V nadaljevanju preberite:

Giro se ta konec tedna s 15. etapo od Gradeža do Gorice, ki bo potekala tudi v Goriških brdih in Novi Gorici, vrača v Slovenijo skoraj stoletje po tem, ko je ta dirka prvič prišla na slovensko ozemlje. Portorož je bil del Kraljevine Italije, ko je leta 1922 gostil cilj 2. etape s štartom v Padovi (268 km) in začetek 3. etape s ciljem v Bologni (375 km). Ima pa rožnata dirka pri nas bogato zgodovino tudi v sodobnejših časih, v samostojni Sloveniji bo gostovala četrtič in, kot vse kaže, prihodnje leto petič.