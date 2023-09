Slovensko morje je pri dnu rekordno toplo

Temperature morja na dnu Tržaškega zaliva so dosegle rekordne vrednosti. Znanstveniki z Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo poročajo o alarmantnem pojavu, imenovanem »pridneni morski vročinski val«.

Podobno kot na kopnem se vročinski valovi pojavljajo tudi v morju. O vročinskem valu govorimo, kadar temperatura močno preseže tipično temperaturo za tisto obdobje. Poročila z Morske biološke postaje kažejo, da se je temperatura vode pri dnu Tržaškega zaliva (na globini 22 metrov) močno povečala, medtem ko so temperature na površini, čeprav višje od povprečja, bolj zmerno naraščale.

Izmerjene dnevne temperature kažejo, da smo trenutno priča vročinskemu valu II. do III. kategorije (od štirih), kar je primerljivo z izjemno vročimi poletji, kot smo ga, denimo, doživeli leta 2003. Vendar tokrat niso ogroženi ljudje in kopenski organizmi, temveč organizmi, ki prebivajo na dnu morja. Ti organizmi so pogosto pritrjeni in nimajo možnosti umika v bolj varna okolja.

Temperatura na dnu morja. FOTO: NIB

»Trenutni pridneni morski vročinski val je daleč najmočnejši v obdobju od leta 2002, odkar na Morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo izvajamo kontinuirane meritve temperature na morskem dnu. Rekordna temperatura, ki je bila izmerjena, znaša kar 24,65 stopinje Celzija,« je povedal dr. Martin Vodopivec, raziskovalec Morske biološke postaje Piran.

Temperatura na dnu morja skozi čas. FOTO: NIB

Dr. Borut Mavrič dodaja, da so »povišane pridnene temperature lahko zelo stresne za organizme, ki živijo na morskem dnu, saj se ti večinoma ne morejo umakniti v hladnejše vode. »Kakšne bodo posledice za ekosistem, zaenkrat še ne vemo. Predvsem takšni dogodki kažejo na potrebo po kontinuiranem monitoringu bentoških organizmov,« je opozoril.

Temperatura na gladini morja. FOTO: NIB

Poročilo, ki so ga pripravili raziskovalci, kaže na nujnost ukrepov za zaščito morskega ekosistema pred podnebnimi spremembami. Znanstveniki pozivajo k nadaljnjemu spremljanju in raziskovanju tega izrednega pojava. Morski vročinski val v Tržaškem zalivu je opozorilni znak, da so podnebne spremembe resničnost, ki vpliva na naše okolje in življenje morskih prebivalcev.