SODO do 2032 načrtuje za 3,5 milijarde evrov vlaganj

Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO) je pridobil soglasje Agencije za energijo za desetletni razvojni načrt, ki opredeljuje vlaganja v skupni višini 3,5 milijarde evrov. Glavnino predstavljajo vlaganja v nizko- in srednjenapetostno omrežje, so danes sporočili iz SODO.

Načrt je usklajen s cilji trenutno veljavnega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) iz leta 2019, ki pa bo prenovljen prihodnje leto. V SODO sicer opozarjajo, da dejanske zmožnosti in njihova realizacija niso odvisne le od zagotovljenih finančnih virov, temveč tudi od zmožnosti fizične realizacije takega obsega naložb. Po razpoložljivih podatkih so elektrodistribucijska podjetja sposobna finančno zagotoviti le okoli tretjino investicijskih sredstev.

Glavnino investicijskih vlaganj v prihodnjem desetletnem obdobju predstavljajo vlaganja v nizko- in srednjenapetostno omrežje. Vrednost teh naj bi znašala 2,55 milijarde evrov.

Število električnih vozil v Sloveniji je danes še precej majhno, je pa v prihodnosti glede na napovedi o postopni izenačitvi nabavne vrednosti in stroškov pričakovati večjo rast števila vozil na električni pogon in števila polnilnih mest. Pri slednjem so lahko problematični predvsem posamezni deli podeželskega nizkonapetostnega omrežja in urbana območja s koncentriranim odjemom. Omrežje v preteklosti ni bilo načrtovano in zgrajeno za take obremenitve oziroma za tako rabo električne energije, zato bo najprej treba širiti in okrepiti nizkonapetostno omrežje, nato še srednjenapetostno omrežje in transformacijo, so še ob objavi načrti zapisali v SODO.

Iz poročila je razvidno, da se že zdaj pojavljajo velike težave pri priključitvah samopreskrbnih sončnih elektrarn v omrežje, tako da so lani distributerji zavrnili skoraj petino zahtev.

Energetsko-podnebni prehod predstavlja enega najzahtevnejših razvojnih projektov Slovenije, ki terja povezovanje različnih deležnikov pri oblikovanju jasne razvojne strategije, ki bo podrobneje opredelila poti za doseganje ambicioznih podnebnih ciljev in zagotovila nadaljnjo zanesljivost preskrbe in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, je še zapisal SODO.