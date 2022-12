Kriza razgalila sistemske probleme energetike

V nadaljevanju preberite:

Pol milijarde evrov za dokapitalizacijo HSE, 170 milijonov evrov za dokapitalizacijo Elesa in 1,2 milijarde evrov (neučinkovitih) državnih poroštev, danih podjetjem slovenske elektroenergetike, nikakor niso zgolj posledica letošnjih razmer. Vsaj dokapitalizacijo HSE je mogoče povezati tudi z dolgim obdobjem slabega načrtovanja in slabih poslovnih potez, ki jih je skok cene energentov le delno razkril. Načrtovanje zloglasnega Teša 6 je bilo polno nepravilnosti in napačnih podatkov, sledilo pa mu je več let načrtnega prikrivanja razmer, neustreznih in nezadostnih naložb in slabega vzdrževanja.

V škripcih je skoraj ves elektroenergetski sistem. Kako dolga bo sanacija? Kaj vse je v težavah in koliko bodo morali prispevati davkoplačevalci?