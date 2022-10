»V okviru Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB, Slovenijo v njem zastopa Banka Slovenije), ki spremlja finančni sistem v Evropski uniji ter preprečuje in zmanjšuje sistemska tveganja, smo izdali splošno opozorilo o tveganjih za finančno stabilnost v EU. V prvem tovrstnem opozorilu od naše ustanovitve leta 2010 pozivamo k ohranjanju odpornosti finančnega sistema na ravni EU, da bo ta sposoben podpirati potrebe gospodarstva in prebivalstva, tudi če se bodo tveganja uresničila,« so sporočili iz Banke Slovenije.

Pri tem izpostavljajo tri najpomembnejša tveganja za finančno stabilnost: