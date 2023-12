Sušilnica blata za dva milijona evrov še vedno brez dovoljenj

V nadaljevanju preberite:

Kdaj bo začela delovati koprska sušilnica komunalnega blata, za katero so v Marjetici Koper skupaj z davkom namenili dva milijona evrov – po letu dni, odkar so jo nabavili – še vedno ni znano. V komunalnem podjetju, enako kot pred meseci, skopo zatrjujejo, da so v zaključni fazi pridobivanja dovoljenj. Občina Ankaran zagonu naprave nasprotuje in se sklicuje na izsledke iz revizije, ki so jo sami naročili.

»Projekt je v zaključni fazi, naredili smo vse potrebne korake in v kratkem pričakujemo tudi uporabno dovoljenje,« so – podobno kot že večkrat v preteklem letu – tudi tokrat pojasnili v Marjetici. Začetek delovanja sušilnice blata so najprej napovedovali v letošnjem februarju, nato pa datum zagona večkrat preložili.