7.15 Ruska vojska krepi svojo prisotnost na vzhodu Ukrajine

Boji v Ukrajini so se pomaknili na vzhod države, kjer že potekajo najbolj zaostreni spopadi; ukrajinske sile so, po poročanju BBC, tam dobro pripravljene. Analitiki so namreč prepričani, da so tam locirane najboljše ukrajinske enote, ki so zakopane v jarkih ter na drugih utrjenih pozicijah.

Ukrajinska vojska je za zdaj uspešno odbijala ruske napade, vendar bi jih lahko kmalu preplavile številčne ruske enote, ki na nekaterih področjih počasi napredujejo.

Rusija je sporočila, da so svoje sile zdaj usmerili v »popolno osvoboditev« Donbasa, oziroma vzhodno-ukrajinski regiji Lugansk in Donetsk.

Teren na vzhodu Ukrajine bo velik preizkus za rusko vojsko. Območje ni pogozdeno kot sever države, analitiki zato verjamejo, da lahko odprta področja koristijo ukrajinski vojski.

Volodimir Zelenski in Boris Johnson med včerajšnjim obiskom britanskega premierja v Kijevu. FOTO: Stringer/Afp

6.50 Zelenski zahod pozval k popolnemu embargu na ruske energente

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v večernem nagovoru izpostavil, da ruska agresija ni bila nikoli omejena zgolj na Ukrajino, temveč je tarča celotna Evropa.

Zelenski je v luči povedanega zahod pozval k popolnemu embargu ruskih energentov in dodatni dobavi orožja za Ukrajino.

Dodal je, da je ruska uporaba sile bila »katastrofa, ki bo neizogibno udarila po vseh«.